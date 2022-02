Simona Halep, victorie fără emoții la Dubai. Cu cine va juca mai departe

Fanii Simonei Halep sunt în extaz! Sportiva a pornit cu dreptul și a fost perfectă în meciul cu Riske, scor 6-2, 6-4. Campioana noastră s-a calificat astfel în optimile de finală ale turneului din Dubai. De asemenea, sunt șanse ca în turul secund să înfrunte o româncă. Cei care o urmăresc pe Halep așteaptă cu nerăbdare viitoarea sa evoluție. Ce declarații a făcut jucătoarea de tenis după victorie și câți bani i-au intrat în conturi?

Simona Halep (30 ani, 22 WTA) a învins-o pe Alison Riske (31 ani, 55 WTA), scor 6-2, 6-4. Aceasta s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la Dubai, după un joc impecabil.

Halep va da peste învingătoarea dintre Paula Badosa și Gabriela Ruse în turul următor. Campioana noastră nu a avut emoții în fața americancei, o jucătoare pe placul ei care este rezistentă în raliuri, dar nu are forță în lovituri.

Românca va primi un cec în valoare de 9.000 de dolari pentru calificarea în turul secund. Cea din urmă a susținut că are amintiri frumoase în locul în care a jucat pentru că a mai câștigat de două ori turneul.

De asemenea, Simo susține că acesta a fost doar primul meci împotriva unei adversare complicate și că se concentrează pe ceea ce va face mai departe. Cu toate astea, imaginea de ansamblu este mulțumitoare pentru sportiva. Fanii acesteia așteaptă cu nerăbdare să îi vadă traseul în această competiție.

„Aveam amintiri frumoase aici. Am câștigat de două ori turneul. A fost doar primul meci, împotriva unei adversare complicate. Mă concentrez pe ce voi face mai departe. Imaginea de ansamblu a meciului de astăzi a fost una bună, serviciul a funcționat. Sunt fericită„, a declarat aceasta imediat după victorie.

„Nu am căutat antrenor, am un sparring partner de la Academia Mouratoglou. O să vină cu mine la turneele acestea, să ne cunoaștem, apoi o să văd ce am de făcut. La finalul lui 2013 și începutul lui 2014 am mai fost în această situație (n.r. – fără antrenor) și a fost ok.

Acum am mai multă experiență decât atunci, cred că o să-mi fie bine. Vreau să văd cum termin aceste două turnee, mă întorc acasă, apoi plănuiesc să merg acolo, la Academie. Nu am mers niciodată și îmi doresc asta. Vreau să «investesc» în dezvoltarea pe care mi-o doresc în acest an”, mai detaliază aceasta.