Simona Halep debutează în turneul din Dubai. Fostul lider mondial va lua startul, luni, în competiția WTA 500 pe care a câștigat-o de două ori, în 2015 și 2020. Fără un antrenor lângă ea, dar cu un nou sparring-partner, actualul număr 23 mondial o va înfrunta pe americanca Alison Riske. Simona Halep a învins-o în precedentele trei întâlniri directe pe jucătoarea de pe locul 55 WTA.

Simona Halep debutează în turneul din Dubai. Fostul lider mondial va lua startul la primul dintre cele două competiții la care participă în zona Golfului, în această lună. Dubai Duty Free Tennis Championships se dispută în perioada 14-19 februarie, pe hard. Face parte din categoria WTA 500 și are premii totale în valoare de 703.580 de dolari.

Simona Halep a câștigat turneul în 2015 și 2020, iar ultima ediție i-a revenit ibericei Garbine Muguruza. Jucătoarea din Constanța nu va avea niciun antrenor lângă ea, după ce a decis să pună punct colaborării cu Adrian Marcu și Daniel Dobre.

„Nu am căutat un antrenor. Am un sparring (n.r. – partner) de la Academia Mouratoglou, o să vină cu mine la aceste turnee, să ne cunoaștem. În 2013, am fost în această situație și am fost OK. Am mai multă experiență acum și cred că o să fiu OK. Clasamentul chiar nu contează în momentul acesta, vreau doar să fiu sănătoasă și să joc cât se poate de bine”, a spus Simona Halep înainte de plecarea spre Dubai.