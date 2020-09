Simona Halep, veste excelentă înainte de Roland Garros. Cea mai periculoasă adversară este out

Simona Halep a primit o veste excelentă, chiar înainte de Roland Garos. A scăpat de una dintre cele mai periculoase adversare. Jucătoarea japoneză Naomi Osaka, laureata ultimei ediţii a US Open, nu va participa la turneul de Mare Şlem de la Roland Garros, care va avea loc între 27 septembrie și 11 octombrie, din cauza unei leziuni la o coapsă, informează AFP.

Simona Halep are parte de o veste minunată în aceste zile. Chiar înaintea turneului de la Roland Garos a aflat că cea mai periculoasă adversară este out. Câștigătoarea US Open 2020, Naomi Osaka, nu va participa la turnelul Roland Garos, din cauza unei accidentări.

Astfel, sportiva româncă va avea mai multe șanse de reușită la Roland Garos, turneu de Mare Șlem, ce se va desfășura între 27 septembrie-11 octombrie 2020.

Anunțul tenismenei japoneze Naomi Osaka

„Din păcate, nu voi putea juca la Roland Garros în acest an. Coapsa încă mă doare şi nu voi avea timp să mă pregătesc pentru zgură„, a scris Naomi Osaka pe contul său de Twitter. Oricum, jucătoarea a recunoscut că turneele erau prea apropiate ca dată, astfel că i-ar fi fost greu oricum să participe la ambele.

„Aceste două turnee erau prea apropiate unul de celălalt pentru ca eu să le pot înlănţui în acest an”, a adăugat jucătoarea japoneză, care va împlini 23 de ani în luna octombire.

Pauză de doar 2 săptămâni între US Open și Roland Garos

Anul acesta, între US Open şi Roland Garros este o pauză de doar două săptămâni, după ce Openul Franţei a fost amânat până la sfârşitul lunii septembrie, din cauza pandemiei de COVID-19, care a oprit circuitul profesionist de tenis timp de patru luni de zile.

În cazul unor tenismeni și tenismene, precum Naomi Osaka, pauza a fost chiar de şase luni, japoneza revenind în competiţie abia la sfârşitul lunii august, cu ocazia turneului de la Cincinnati, mutat în „bula” de la Flushing Meadows, care a găzduit apoi şi US Open 2020.

Naomi Osaka a câștigat cel de-al treilea mare titlu

Naomi Osaka, numărul 3 WTA, a cucerit săptămâna trecută, la New York, cel de-al treilea său titlu de Mare Şlem din carieră, după ce s-a impus anterior la US Open 2018 şi Australian Open 2019.

Naomi Osaka a învins-o în finală, cu 1-6, 6-3, 6-3, pe belarusa Victoria Azarenka, în vârstă de 31 ani, care mai disputase anterior două finale la Openul Statelor Unite, în 2012 şi 2013, ambele pierdute în faţa tenismeni americance Serena Williams.

Simona Halep joacă azi, la Roma

De asemenea, Simona Halep, care nu a participat la US Open 2020, dar va juca la Roland Garros, joacă astăzi, vineri, 18 septembrie, de la orele 14:00, în direct la Digi Sport 2, pe arena centrală de la Foro Italico, cu Dayana Yamstrenska.