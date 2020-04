De când stă în izolare, Simona Halep s-a transformat total. Campioana și-a descoperit o altă latură a sa și a dezvăluit recent totul.

Simona Halep, transformare totală în izolare. Ce a descoperit sportiva despre ea însăși

Panxemia de coronavirus a dat peste cap toate activitățile de pe planetă, sportul fiind unul dintre domeniile grav afectate. Rând pe rând, competițiile au fost amânate sau anulate, cum sunt și turneele din circuitul profesionist de tenis. La scurt timp după ce a ajucat ultimul său meci de tenis din acest an, care i-a adus al 20-lea trofeu din circuitul WTA (n.r. – 22 februarie, la Dubai), Simona Halep a revenit în România și a intrat în autoizolare. Un bun prilej de a reflecta asupra a tot ceea ce se întâmplă lume. Campioana de la Wimbledon face antrenamente în casă, iar singurele vizite pe care le mai face sunt la părinții ei. Deși s-a temut la început de pandemie, acum a prins încredere și a declarat că „nu e un lucru atât de rău că Globul și-a luat o pauză”.

Simona Halep și-a descoperit o altă latură a sa și mărturisește că are senzația că o să învețe să prețuiască lucrurile mici.

„Am avut perioade, la început, în care teama a fost destul de mare, dar am analizat, am citit foarte mult și mi-am dat seama că, dacă te protejezi, totul o să fie ok. Cu siguranță vom ieși altfel din toată perioada aceasta, va fi un impact emoțional destul de mare.

Am senzația că o să învăț să prețuiesc lucrurile mai mici, lucrurile sufletești mult mai mult decât le apreciam înainte de această criză. Cred că nu e un lucru atât de rău că Globul și-a luat o pauză, Pământul și-a luat o pauză și se curăță de tot și ne face și pe noi să apreciem alte lucruri decât apreciam înainte”, a spus Simona Halep în cadrul emisiunii Garantat 100%, de la TVR.

Simona Halep, din izolare: „De-abia aștept să călătoresc din nou”

„E o perioadă dificilă pentru toată lumea, si pentru mine si pentru toți, indiferent de situația în care te afli. Ar trebui să fim pozitivi, să credem cu toată ființa noastră că se va termina cu bine toată această criză și că în curând o să avem posibilitatea să ne îmbrățișăm, să ieșim, să dăm mâna unul cu altul, să ieșim în parc, să ne plimbăm.

Pentru mine acesta este obiectivul principal. Dacă ne gândim foarte mult pozitiv la acest lucru putem și noi să schimbăm un pic energia Globului si cu siguranță o să fie bine pentru toată lumea”, a mai spus Simona Halep în aceeași emisiune de la postul public de televiziune.

Simona Halep, locul 2 WTA, a mai transmis un mesaj important pentru fanii săi de pe rețelele de socializare, unde sportiva a devenit foarte activă în ultima perioadă. Constănțeanca duce dorul competițiilor sportive, însă este optimistă în privința viitorului.

„Este o perioadă grea pentru toată lumea. Dar dacă stați acasă, dacă rămâneți puternici, totul va fi bine. De-abia aștept să călătoresc din nou, de-abia aștept să joc tenis din nou și de-abia aștept să vă văd. Toate cele bune, rămâneți în siguranță și bucurați-vă de timpul petrecut acasă”, a spus Simona Halep, în postarea sa de pe Twitter.