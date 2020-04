„Era obraznică de la început. Doi ani nu m-a plătit“. Ce spune fostul antrenor despre marea campioană

Unul dintre foștii antrenori ai Simonei Halep a vorbit fără menajamente despre marea noastră campioană, despre colaborarea care a „scârțâit” de multe ori în cei patru ani în care au lucrat împreună.

Ce spune fostul antrenor al Simonei Halep despre marea campioană. „Era obraznică de la început. Doi ani nu m-a plătit”

Firicel Tomai a lucrat cu Simona Halep între 2008 și 2012 și nu s-a ferit să vorbească despre ce a însemnat experiența colaborării cu cea care avea să devină numărul 1 mondial și să câștige două turnee de Grand Slam, Roland Garros (2018) și Wimbledon (2019). Antrenorul a scos în evidență carențele comportale serioase ale Simonei Halep în relația cu cei din stafful ei. Firicel Tomai a vorbit într-un interviu pentru Fanatik cum a început colaborarea cu Simona Halep.

„Simona a venit spre Bucureşti. Fără sponsor, fără antrenor. Tatăl ei avea o fabrică de lapte cu care se descurcau şi o trimiteau la concurs. Am început o colaborare prin care am făcut un sacrificiu. Nu am fost plătit doi ani de zile pentru că nu avea de unde. Apoi a început să câştige nişte bani şi s-au mai schimbat lucrurile. Federaţia a ajutat-o cu mingi, cu teren, cu pregătire, eu ca antrenor şi încet-încet a început să joace. Au început să apară rezultatele pentru că ea avea calităţile să ajungă acolo, dar nu putea să le exprime. Nu erau puse în practică, nu le materializa”, a spus Firicel Tomai.

Acesta a decis în 2010 să nu se mai ocupe și de pregătirea lui Victor Hănescu, întrucât tenismenul „era un tip matur, avea familie. Simona avea nevoie de ajutorul meu, era pe locul 93 şi mi-am dat seama că acolo trebuie un pic să decid ce fac. Nu mai mergea cu amândoi. Am decis să o ajut pe Simona”, a mai spus fostul antrenor al constănțencei.

Colaborarea dintre Simona Halep și antrenorul Firicel Tomai părea să fie în regulă. Doar că au apărut și momente în care campioana și-a supărat antrenorul. Acesta a rămas decepționat de atitudinea sportivei.

„Se comporta pe teren destul de urât şi atunci, dar nu aşa de des. La Wimbledon, a jucat cu Medina Garrigues. A pierdut în decisiv, şi la ‘s-Hertogenbosch, şi la Wimbledon. Ea a fost destul de rece şi obraznică pe teren, a comentat acolo. Mie nu îmi plac lucrurile acestea când jucătorul nu mai are liniştea aia şi căldura aia şi începe să se creadă stăpân.

I-am şi spus cu o săptămână înainte că, dacă nu se linişteşte, nu mai continuăm. La Wimbledon, i-am spus că ne oprim. Mi-a dat mesaj, a început să îşi ceară scuze, a plâns, în fine. Mi-a cerut să îi mai dau o şansă. Am încercat să mergem mai departe, dar în perioada respectivă eu am avut nişte probleme pe fond de stres, mă odihneam greu şi era dificil să merg mai departe”, povestește Firicel Tomai.

În cele din urmă, sătul de incidente și de tensiunile acumulate, Firicel Tomai a decis să se oprească și a anunțat-o pe Simona. „Au venit părinţii, ne-am dat mâna şi ne-am întrerupt colaborarea. De atunci, nu am mai vorbit. A rămas o relaţie rece. Nici la acea întâlnire finală nu a venit, comportamentul ei a fost de așa natură încât a refuzat să mai aibă contact cu mine, chiar și atunci când am avut probleme de sănătate”, rememorează Firicel Tomai.