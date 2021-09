Simona Halep se va umple de bani la US Open. Suma halucinantă pe care o va încasa

Se pare că Simona Halep se va umple de bani la US Open. Care este suma halucinantă pe care o va încasa sportiva româncă. Deși a fost învinsă în optimile de finală la US Open 2021, de Elina Svitolina, cu scorul de 3-6, 3-6, Simona Halep va fi recompensată foarte bine pentru cele trei victorii obținute la New York.

Simona Halep, despre meciul cu Elina Svitolina

Simona Halep a făcut declarații după meciul cu Elina Svitolina, spunând că a fost ”un meci greu”.

„A fost un meci greu. Ea a jucat foarte constant, nu a ratat mult, a fost puternică pe picioare, a alergat mult, așa că toată admirația pentru ea. Cât despre mine, am fost un pic stresată și tensionată înainte de meci pentru că știam că va fi unul dificil. Eram și un pic obosită după cele trei partide aici”, a făcut rezumatul celor întâmplate pe teren Simona Halep. „Per total am făcut o treabă bună aici. Sunt pozitivă pentru că am putut evolua fără dureri. Acum mă voi odihni puțin și voi reflecta la ce trebuia să fac mai bine în acest meci. Era normal ca ea să aibă prima șansă pentru că a adunat mai multe meciuri în acest sezon și mai multă încredere”, a mai explicat ea.

Simona Halep pleacă de la New York cu a treia prezență în săptămâna a doua la US Open, după ce în anul 2013 s-a oprit în aceeași fază ca în 2021, în 2015 în semifinale, iar în 2016 în ”sferturi!.

Simona Halep se va umple de bani la US Open

Dar Simona Halep o să încaseze un cec uriaș după Us Open 2021. Mai exact, ea are deja asigurat un cec în valoare de 265.000 de dolari, iar suma poate crește considerabil. Suma este una cât se poate de bună, având în vedere că premiile au fost diminuate în perioada pandemiei.

De menționat este că US Open 2021 oferă cele mai mari premii din istoria tenisului, având un fond total de 57,5 milioane de dolari pentru jucători. Recordul precedent fusese stabilit însă tot la New York, în anul 2019, înainte de pandemia de coronavirus. Iată repartizarea pe tururi:

turul 1 – 75.000 de dolari

turul 2 – 115.000 dolari

turul 3 – 180.000 dolari

turul 4 – 265.000 dolari

sferturi de finală – 425.000 dolari

semifinale – 675.000 dolari

finală – 1.250.000 dolari

câștigător – 2.500.000 dolari

Însă după turneul de Grand Slam de la New York, Simona Halep va reveni în țară alături de Toni Iuruc, pentru a marca cel mai important eveniment din viața cuplului. Astfel, Simona și Toni urmează să organizeze în curând cununia civilă, mai exact în jurul datei de 15 septembrie.