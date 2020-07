Simona Halep, șanse minime să mai participe la US Open 2020! Decizia care clarifică totul

Simona Halep revine în circuitul WTA la începutul lunii august, când va participa la turneul WTA de la Palermo. Va fi în Sicilia în perioada 3-9 august, dar nu există detalii legate de restul competițiilor la care va mai participa. Totuși, un anunț de ultimă oră pare să clarifice foarte mult planurile româncei. Astfel, Simona Halep a decis să nu se înscrie la Western & Southern Open, competiție care în acest an a fost mutată de la Cincinnati la New York.

Simona Halep va refuza să joace la US Open 2020! Ultimele decizii ale româncei susțin această variantă

Decizia de a nu participa la turneul WTA Premier 5 de la Flushing Meadows este o dovadă clară a planurilor Simonei. Românca nu va participa la US Open 2020! Dacă ar fi avut de gând să meargă la turneul de Grand Slam de la New York, Simona ar fi acceptat, cu siguranță, și participarea la Western & Southern Open. Mai ales că se joacă tot în complexul de la Flushing Meadows, deci este o excelentă șansă de pregătire pentru US Open.

Simona Halep nu vrea să participe la turneele de SUA din cauza numărului mare de cazuri de COVID-19. New York este cel mai afectat oraș. La revenirea în Europa, Simona ar fi nevoită să stea două săptămâni în izolare. Ceea ce i-ar afecta enorm pregătirea pentru Roland Garros, competiția pe care se axează întreg programul ei pe 2020.

Astfel, Simona Halep va încerca să joace în special la turneele pe zgură din Europa, așa cum este cel de la Palermo. Va evita carantinarea, dar se va și acomoda cu jocul pe zgură, mult diferit față de cel pe hard. Astfel, iată ce competiții ar mai putea fi de interes pentru Simona Halep, după Palermo. O schimbare a atitudinii față de US Open ar putea apăra doar dacă nu va mai fi obligatorie carantina la revenirea din SUA. Ceea ce pare puțin probabil.