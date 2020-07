Anunț oficial despre viitorul Simonei Halep! Când se va retrage din activitate

Simona Halep este gata să revină în circuitul WTA la începutul lunii august, când va juca în turneul de la Palermo. Va fi prima competiție oficială după o pauză de mai bine de cinci luni. Ultima apariție a fost la Dubai, competiție pe care sportiva din Constanța a câștigat-o, după o finală cu Elena Rybakina. Un mare semn de întrebare rămâne legat de participarea Simonei Halep la ediția din acest an a US Open. Organizatorii americani anunță măsuri de securitate foarte stricte, iar românca ar intra în carantină la revenirea în țară. Virginia Ruzici, managerul Simonei Halep, nu este convinsă că fostul lider mondial va merge la New York.

Simona Halep, șanse mici să participe la New York. Ar însemna să stea două săptămâni în carantină

„Este prea devreme să ia o decizie. În condițiile actuale, ar fi nevoie să stea în carantină două săptămâni la revenirea din New York. Deci este o situație foarte dificilă. Sunt mai optimistă în ceea ce privește Roland Garros. Eu locuiesc la Paris și încă port masca în locurile publice. Dar situația este mult mai bună și este de așteptat să se poată juca cu o prezență a publicului de 50-60 la sută din capacitate”, a declarat Virginia Ruzici pentru Ubitennis.

Virginia Ruzici a vorbit și despre planurile de viitor ale Simonei Halep. Jucătoarea din Constanța spunea în trecut că vrea să se retragă relativ devreme din circuitul WTA. Dar Ruzici este convinsă că mai sunt ceva ani în care o putem vedea pe Simona Halep în acțiune.

„Nu o văd să poată face ceea ce reușesc Roger Federer sau Serena Williams. Să rămână la un nivel înalt și la 38 de ani. Dar sunt convins că va fi acolo în top și după ce va împlini 30 de ani. Poate chiar până la 34-35. Să nu uităm că împlinește abia 29 de ani pe 27 septembrie”, a mai spus Ruzici pentru sursa citată.