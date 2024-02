Simona Halep, sabotată? Detalii importante în cazul de dopaj. Ce face Mouratoglou în tot acest timp, internauţii l-au criticat aspru

Fosta campioană de la Wimbledon, Simona Halep, a lansat un proces de 10 milioane de dolari împotriva Quantum Nutrition, care comercializează sub numele de Schinoussa Superfoods, în urma unui test pozitiv pentru Roxadustat în timpul Openului Statelor Unite din 2022. Acest incident a dus la o suspendare de patru ani din tenisul profesionist, ceea ce ar putea marca sfârșitul carierei sale ilustre. Noi informații spun că, de fapt, Simona Halep ar fi fost sabotată, apărând și noi detalii importante în cazul de dopaj.

Acțiunea în justiție a Simonei Halep provine din acuzația sa că suplimentul Keto MCT al Quantum Nutrition a fost contaminat cu Roxadustat, o substanță interzisă de Agenția Mondială Antidoping. Românca susține faptul că firma nu a dezvăluit această contaminare pe eticheta produsului, iar asta a avut drept consecință directă încălcarea normelor antidoping și interdicția ulterioară impusa de ITIA și dezbătută recent la Tribunalul TAS.

Cererea, depusă de avocații Simonei Halep la Curtea Supremă a statului New York, scoate în evidență afirmația sportivei că nu a folosit niciodată cu bună știință substanțe interzise. Ea susține că neglijența Quantum nu numai că i-a afectat cariera, dar i-a adus și o umilință publică și pierderi financiare de peste 10 milioane de dolari.

În plus, Halep contestă o hotărâre a Tribunalului de Arbitraj Sportiv din Elveția, care a sugerat că concentrația de droguri din organismul ei a negat posibilitatea unei simple contaminări, implicând-o în dopaj intenționat.

Simona Halep a fost suspendată din tenisul profesionist pentru că a folosit substanțe interzise. Ea a fost suspendată de ITIA după ce a fost depistată pozitiv cu roxadustat după US Open 2022. Totuși, nu a fost singura care a ajuns în lumina reflectoarelor din cauza acestui incident, fostul antrenor al româncei, Patrick Mouratoglou, fiind și el criticat. Motivul pentru care a ajuns în lumina reflectoarelor au fost acuzațiile la adresa sa, conform cărora a avut un rol în consumul de substanțe interzise.

Acest lucru l-a aruncat pe Mouratoglou într-o mare de critici în timpul unei discuții recente pe aceeași temă în Parlamentul European. Suspendarea de patru ani pe care a primit-o Halep a fost pusă și pe seama antrenorului ei, deoarece s-a presupus că acesta a lăsat să se întâmple aceste lucruri și a fost considerat principalul vinovat. Ba mai mult, mulți spun că Simona ar fi fost sabotată de cei din echipa sa.

Fanii Simonei Halep au fost dezamăgiți când aceasta a primit o suspendare de patru ani. Patrick Mouratoglou, a fost învinuit pentru ceea ce s-a întâmplat de fani, deoarece ea se afla sub îndrumarea sa la momentul respectiv.

Chiar și un politician român din Parlamentul European l-a acuzat și a împărtășit cum că el a fost „principalul vinovat”. Cu toate astea, Mouratoglou își vede mai departe de cariera sa de atrenor, recent semnând un nou contract cu locul 7 ATP, Holger Rune.

„Sunt entuziasmat să lucrez din nou cu Patrick. Am avut unele dintre cele mai mari triumfuri ale mele alături de el şi abia aştept să reîncep lupta pentru titluri majore. Am avut o discuţie bună despre cum ar trebui să arate colaborarea noastră şi am căzut de acord asupra a ceva care să creeze condiţiile potrivite pentru performanţele mele.”, declară locul 7 ATP, Holger Rune.