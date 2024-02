Simona Halep, prima reacţie după audierile de la TAS. Cum aşteaptă sportiva decizia: „Adevărul învinge mereu”

În aceste zile Simona Halep a avut o perioadă extrem de grea, ca urmare a prezenței sale în fața judecătorilor TAS, la audierile finale în cazul de dopaj. În cursul acestei zile Simona Halep a publicat prima reacţie după audierile de la TAS. Citește mai departe și află cum aşteaptă sportiva decizia.

În această lună, la Tribunalul TAS,. Simona Halep a avut de trecut prin audierile finale în cazul de dopaj demarat de ITIA. Conform unui comunicat publicat pe 9 februarie, s-a încheiat audierea la în arbitrajul în care sunt implicate Simona Halep și Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis (ITIA):

„Ședința de judecată a Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) în procedurile de arbitraj TAS 2023/A/10025 Simona Halep vs. International Tennis Integrity Agency (ITIA) și TAS 2023/A/10227 International Tennis Integrity Agency (ITIA) vs. Simona Halep s-a încheiat astăzi, la ora 15:30, cu pledoariile finale ale părților, conform programului.

În cursul acestei zile, deși judecătorii TAS nu s-au pronunțat încă, Simona a publicat pe Instagram un mesaj către fani, în care spune că, în cele din urmă,„Adevărul învinge mereu”.

„Coșmarul prin care am trecut în acest an și jumăate a ajuns la final. Am avut șansa de a-mi prezenta apărarea în fața judecătorilor TAS, să arăt, de fapt, că nu am făcut niciun fel de doping.

Asta este ceea ce am spus încă din prima zi, când am fost acuzată. Acum aștept decizia cu capul sus și vreau să mulțumesc fanilor, jucătorilor, foștilor jucători, legende ale acestui sport, sponsorilor mei și tuturor celor care mi-au fost un excepțional suport în aceaată perioadă groaznică din viața mea.

Vă mulțumesc pentru încrederea necondiționată. Acest suport a însemnat totul pentru mine și mi-dat puterea necesară să trec peste și să lupt în fiecare zi pentru adevăr! Voi împărtăși noutățile despre cazul meu când le voi primi și eu. Vă urez tot binele din lume. Adevărul și bunătatea vor birui întotdeauna!”, a scris Simona Halep pe contul ei de Instagram, astăzi.