Simona Halep s-a răzgândit! La ce turneu de tenis va participa sportiva cât de curând

Simona Halep s-a răzgândit și a decis să mai joace la încă un turneu în acest an. Nu este vorba de o competiție oficială, ci de una care are ca scop promovarea tenisului în Africa de Sud, dar și combaterea violenței împotriva femeilor. Evenimentul va fi găzduit de Wanderers Stadium din Johannesburg. Fostul lider WTA nu a mai jucat niciun meci oficial de o lună, când a fost eliminată în primul tur de la US Open 2022, turneu cu premii totale de peste 60 de milioane de dolari.

Simona Halep va participa la un turneu demonstrativ de la Johannesburg

Simona Halep a anunțat că va participa la turneul demonstrativ de la Johannesburg, care va avea loc pe 3 și pe 4 decembrie, anunță anunță The Citizen. Decizia este una surprinzătoare pentru că acum două săptămâni spunea că nu o să mai joace la nicio competiție în acest an.

Hotărârea de a se retrage încă din luna septembrie, din turneele profesioniste, i-a adus o mulțime de probleme. Jucătoarea din România va pierde câteva sute de mii de euro din premii, dar și din bonusul pe care l-ar fi câștigat dacă ar fi terminat anul în top 10 WTA. În acest moment ocupă locul 9 în clasamentul profesionist, dar, cu siguranță, anul viitor îl va începe în afara topului în care apar primele zece jucătoare ale lumii.

Simona Halep, mesaj înainte de turneul din luna decembrie

Turneul din Africa de Sud la care va participa Simona Halep la începutul lunii decembrie este unul caritabil. „Africa Cares Tennis Challenge” își propune să promoveze tenisul în Africa de Sud, dar are ca scop și combaterea violenței împotriva femeilor.

„Ca jucătoare de tenis, am avut multe surse de inspirație și întotdeauna îmi doresc să ajung la un nivel înalt, așa că este o onoare să încurajez oamenii să facă acest lucru prin intermediul acestui eveniment, conștientizând în același timp problemele violenței bazate pe gen”, a spus Simona Halep.

Anul trecut evenimentul nu s-a desfășurat, din cauza pandemiei de COVID-19. La acest turneu va participa și un alt nume important al tenisului: Martina Hingis, fosta jucătoare din Elveția care are în palmares 25 de titluri de Grand Slam (5 la simplu, 13 la dublu și 7 la dublu mixt).

Simona Halep nu a mai jucat tenis de la US Open 2022

Simona Halep a jucat ultimul meci oficial acum fix o lună, la US Open 2022. A fost eliminată surprinzător încă din primul tur, de o jucătoare din Ucraina venită din calificări. Asta în condițiile în care își propusese să câștige ultimul turneu de Grand Slam al anului.

Cu câteva ore înaintea debutului la turneul american, Simona Halep a postat o fotografie în care apărea zâmbitoare, alături de Toni Iuruc. Păreau un cuplu fericit, dar după câteva zile s-au prezentat în fața notarului și au semnat actele de divorț, după un mariaj care a durat mai puțin de un an. Cei doi programaseră și nunta, în luna noiembrie, așa că vestea a fost un șoc.

„Eu și Toni am decis de comun acord să mergem fiecare pe drumul său. Am rugămintea ca presa să ne respecte intimitatea și să trateze cu decență și discreție acest subiect”, a scris Simona Halep pe Instagram.

Dincolo de problemele din viața de familie, jucătoarea de tenis a suferit și o operație de rinoplastie. Chiar sportiva a anunțat vestea de pe patul de spital, când a dezvăluit și de ce a luat această hotărâre: nu mai putea să respire foarte bine și, în plus, a profitat de ocazie și i-a rugat pe medici să-i „deseneze” puțin nasul.

Divorțul și nevoia de recuperare, după intervenția chirurgicală, au împins-o să anunțe că nu va mai juca la niciun turneu în acest. S-a răzgândit după două săptămâni. Dar a făcut acest gest pentru o cauză nobilă.