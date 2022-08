Simona Halep s-a calificat în turul al doilea al turneului de la Toronto. Mesajul pe care i l-a transmis lui Mouratoglou

Simona Halep s-a calificat în turul al doilea al turneului de la Toronto! Simona Halep, dublă campioană, a cedat doar două game-uri în fața Donnei Vekic în primul tur al Openului Băncii Naționale. Cap de serie numărul 15, sportiva română nu a pierdut timpul, învingând-o pe Donna Vekic cu 6-0, 6-2. Meciul a avut o durată de doar 61 de minute.

Simona Halep s-a calificat în turul al doilea al turneului de la Toronto, în fața Donnei Vekic

Simona Halep este de două ori campioană în Canada. Jucătoarewa noastra a câștigat ediția de la Montreal a turneului în 2016 și 2018. Cea mai bună evoluție a sa la Toronto până în prezent a fost în 2015. Atunci a fost vicecampioană în fața Belindei Bencic.

Fostul număr 1 mondial s-a retras din cauza unei accidentări în timp ce o urma pe Anna Kalinskaya în turul al doilea la Washington săptămâna trecută. Dar a fost în formă maximă când a trecut în viteză de Vekic pentru a treia oară în trei întâlniri.

Simona Halep nu pierduse niciodată până acum mai mult de cinci game-uri într-un meci în fața croatei, dar acesta a fost cel mai dezechilibrat scor al seriei de până acum. În celași timp, a fost și cea mai categorică victorie a sa de când a învins-o pe Marta Kostyuk cu 6-0, 6-1 în semifinalele de la Cluj-Napoca, anul trecut.

Statistica unui meci terminat în 61 de minute

Halep a oferit un echilibru aproape perfect între agresivitate și precizie. Ea a reușit 16 lovituri câștigătoare, la doar opt erori neforțate, dintre care patru duble greșeli. În primul set, Simona Halep nu a comis nicio greșeală în joc.

Câteva lovituri bune în debutul meciului au dat tonul, Simona Halep dovedindu-se capabilă să urmărească tot ceea ce Vekic a aruncat spre ea și să redirecționeze pentru a rămâne în avantaj. Numărul 82 mondial a avut puține răspunsuri, comițând 24 de greșeli neforțate și doar cinci lovituri câștigătoare.

Vekic, care se confruntă cu mingi de break în fiecare dintre game-urile sale de serviciu, se poate consola cu faptul că a reușit să câștige ambele sale game-uri de la 0-40. Spre finalul setului al doilea, ea a început să găsească ceva succes prin desfășurarea loviturii de drop, dar, aflată în fața unei a doua mingi de meci, a dat prea mult. Simona Halep a reușit să respingă un forehand pentru un winner curat și să avanseze fără prea multe probleme.

„Îmi dă încredere, felul în care am jucat – nu este vorba de rezultat, ci de felul în care am jucat. Am jucat agresiv, foarte rapid.”, a declarat Simona la finalul meciului.

Care a fost mesajul pe care i l-a transmis lui Mouratoglou

După un meci câștigat, relativ, ușor, în doar 61 de minute, Simona a decis să-i transmită un mesaj noului său antrenor Patrick Mouratoglou, declarând că:

„Sper că l-am făcut mândru pe Patrick (n.r. Mouratoglou) după acest meci. Ultimul meu meci n-a fost prea bun. Am vorbit cu el înainte de meci și am făcut tot ce mi-a spus.”

În turul al doilea în turneul de la Toronto, Simona Halep o va înfrunta fie pe Zhang Shuai, fie pe jucătoarea venită din calificări, Cristina Bucsa, pe care a învins-o în primul tur la Washington cu 6-3, 7-5.