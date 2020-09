Simona Halep rupe tăcerea despre plecarea ei de acasă: ”Pentru a avea mai mulți parteneri. Am decis singură”

Simona Halep vine cu detalii despre plecarea ei de acasă. Celebra sportivă a mărturisit de ce a luat această decizie. Care a fost motivul și ce spune despre cele mai grele momente din viața sa?

Campioana noastră nu vorbește des despre momentele cruciale din viața sa. Aceasta este foarte restrânsă în declarații când vine vorba despre lucruri personale, dar acum a ieșit la rampă să povestească despre două dintre cele mai grele. Fanii acesteia știu deja ce sacrificii imense este nevoit să facă un sportiv, mai ales de talia lui Halep. Unul din pașii importanți pentru o mai bună evoluție a sa în carieră a fost mutarea de la Constanța la București.

Pentru că avea mai mulți parteneri în Capitală, Simo a hotărât că cel mai bine e să părăsească orașul natal. Deși a recunoscut că i-a fost extrem de dificil, a trebut peste și susține că a întârit-o foarte tare această experiență, dându-i putere să facă față altor cumpene din viața sa. Al doilea moment a fost operația la sâni pe care a decis-o singură, pentru tenis. Românca era conștientă că dacă nu făcea această modificare, durerile de spate care ar fi urmat ar fi fost sfâșietoare.

„Am trecut prin două momente foarte dificile. Primul, când am plecat de-acasă, la 16 ani. Am zis că trebuie să plec din Constanța pentru a avea mai mulți parteneri de antrenament, un univers mai deschis, și faptul că am venit în București singură nu a fost deloc ușor. Dar am trecut peste și pot să zic că m-a întărit, mi-a dat puterea să fac față celorlalte momente grele care au venit după. Al doilea moment greu a fost operația. Nu am vorbit des despre acest lucru, pentru că este ceva personal. Am decis singură, părinții au fost aproape, dar nu mi-au spus ce să fac. Am făcut-o strict pentru tenis. Știam că dacă nu o fac, o să am probleme cu spatele din ce în ce mai mari și că n-o să pot să ajung la nivelul pe care mi-l doream”

Himona Halep (Sursa: interviu Cosmin Hdor)