Simona Halep, replică amuzantă la Praga: „Eu sunt deja bătrână”

Simona Halep joacă astăzi primul meci în circuitul WTA, după o pauză de șase luni provocată de pandemia de coronavirus. Românca s-a înscris și în proba de dublu a turneului de categorie International de la Praga. Va juca alături de Barbora Strycova, iar cele două le înfruntă pe rusoaicele Kudermetova și Pavlyuchenkova. Ploaia a întrerupt pentru moment desfășurarea meciurilor de la Praga. Când vremea o va permite, Simona va intra pe teren pentru jocul de dublu.

Simona Halep aşteaptă multe surprize de la jucătoarelor tinere din WTA. Ea se consideră „deja bătrână pentru tenisul actual”

Simona Halep este convinsă că reluarea circuitului WTA va aduce și foarte multe surprize. Multe jucătoare sunt ieșite din formă după pauza forțată de șase luni, iar acest lucru se va vedea. Nici pentru Halep nu va fi o misiune uşoară la Praga, în proba de simplu. O va înfrunta pe Polona Hercog, locul 54 WTA. Românca spune că deja se consideră „bătrână pentru tenisul actual”.

„Cred că vor fi multe surprize. Cred că tenismenelor tinere le va fi mai ușor pentru că au acea dorință să se întoarcă, nu sunt atât de în vârstă. Au dorință mai mare. Dar cred că și jucătoarele mai în vârstă au experiența necesară să treacă peste această pauză. Eu sunt deja bătrână pentru tenisul actual”, a afirmat Simona Halep la conferinţa de presă, conform Spotmedia.

Simona Halep nu şi-a stabilit programul de după turneul de la Praga. Marele semn de întrebare este legat de participarea la US Open 2020. Românca s-a înscris pentru turneul de Grand Slam de la New York, dar recunoaşte că ar putea decide să se retragă. Va aştepta până aproape de startul competiţiei, pe 31 august, pentru a lua o decizie finală. New York este unul dintre oraşele cele mai afectate de pandemia de coronavirus din întreaga lume.