Simona Halep recunoaște care sunt sportivii români pe care îi admiră. ”Port un talisman de la el!”

Tu ai fi ghicit asta? Cine este sportivul din România pe care Simona Halep l-a admirat, încă de când era copil. A purtat talismanul de la el timp de șase ani, la fiecare meci pe care-l juca pe terenul de tenis.

Este tânără, talentată, muncitoare, ambițioasă și închide podiumul tenisului feminin mondial. Simona Halep are tot ce-și poate dori, la nici 30 de ani: conturi de sute de mii de euro, zeci de milioane de fani pe tot mapamondul și o familie care o susține în tot ceea ce face, încă de când avea doar câțiva anișori.

Ca orice mare campion, și Simona are idolii ei, sportivi pe care i-a admirat încă din copilărie, care au ambiționat-o să dea tot ce este mai bun din ea și să persevereze mereu, având ambiția de a urca pe culmile succesului internațional, performanță pe care a atins-o atunci când a devenit liderul absolut al tenisului feminin, după ce a câștigat turneul de la Wimbledon în 2019 și trofeul Rolland Garros în 2018.

Printre sportivii pe care îi admiră Simona Halep se numără tenismenul constănțean Andrei Pavel, a cărei manșetă a purtat-o câțiva ani, pe post de talisman norocos, la fiecare meci de tenis.

„Pe Andrei Pavel, fiind şi constănţean, am crescut cu dorinţa de a-l egala în orice. Și la juniori, şi la seniori. El a câştigat Roland Garros-ul la juniori. Și eu. Pe la 16-17 ani, am fost la un meci al lui de dublu şi l-am rugat să îmi dea manşeta. După care am ţinut-o 6-7 ani în thermobag la fiecare meci. Cum era ea, murdară şi transpirată.

Şi Hagi a fost modelul meu pe seriozitate, pe faptul că atunci când intra în teren nu exista altceva. Şi la Cristian Chivu. Şi pe Nadal îl admir, fiindcă indiferent ce se întâmplă cu punctul pe care-l joacă are aceeaşi atitudine. Dă sută la sută. Joacă fiecare punct ca şi cum ar fi ultimul din viaţa lui.”, a declarat Simona Halep, acum câteva luni.