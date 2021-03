Simona Halep a făcut spectacol aseară. Sportiva noastră a reușit o performanță de invidiat

Simona Halep a făcut din nou spectacol! Sporterii ei nici că se așteptau la altceva. Campioana noastră a reușit o performanță de invidiat. Alături de partenera sa au eliminat cele mai bune jucătoare ale lumii.

SImona Halep, spectacol la dublu

Simona a revenit pe teren arătând că a scăpat de problemele medicale la doar 24 de ore după ce a câștigat un meci ce părea că o să aibă o altă soartă. Numărul 3 în clasamentul WTA e de neoprit la Miami.

Și-a început parcursul la simplu în turul al II-lea din postura de cap de serie și urmează să joace cu Anastasija Sevastova în turul III în cursul zilei de sâmbătă la ora care va fi în curând anunțată de către organizatori.

La dublu, Simona Halep a făcut o pereche senzațională alături de Angelique Kerber. Cele două mari sportive au oferit publicului un meci spectaculos, trecând de favoritele: numărul 1, Mertens (2 WTA la dublu) – Sabalenka (1 WTA la dublu). Au fost conduse în setul I cu 3-1 și 5-4, dar jucătoarele nu s-au lăsat și au făcut un spectacol uriaș în al doilea set, preluând conducerea cu 4-3! La 5-5.

Ce a spus după victoria cu Caroline Garcia?

„Ne-am întâlnit de atât de multe ori, așa că mă așteptam la un meci greu. Servește foarte bine, foarte bine. E dificil de returnat. Serviciul meu nu a fost la cote înalte astăzi, așa că am fost constant sub presiune. În setul secund m-am relaxat puțin, am schimbat tactica și am făcut-o să se deplaseze mai mult.

Atunci a început să greșească, iar eu am căpătat încredere. Da, nu am mai jucat de la Melbourne și s-a văzut. Nu mi-am găsit ritmul, am avut și niște probleme la șold. Am venit aici să mă bucur de joc și să câștig cât mai multe meciuri”, a declarat Simona Halep, imediat după victoria cu Garcia.

Halep și Garcia s-au întâlnit de șapte ori

2016, Sydney: 6-4, 2-6, 6-1 pentru Simona;

2017, Canadian Masters: 6-4, 6-2 pentru Simona;

2017, Beijing: 6-4, 7-6 (3) pentru Caroline;

2017, Turneul Campioanelor: 6-4, 6-2 pentru Simona;

2018, Roma: 6-2, 6-3 pentru Simona;

2018, Canadian Masters: 7-5, 6-1 pentru Simona;

2019, Fed Cup: 6-7 (6), 6-3, 6-4 pentru Simona.

A fost o surpriză jocul la dublu

Amintim că sportiva noastră și-a surprins fanii cu decizia de a participa și la proba de dublu a competiției. Aceasta s-a hotărât de nicăieri să accepte noua provocare. De asemenea, jucătoarea de tenis a mărturisit că nu mai este interesată de titluri, ci să câștige un Grand Slam.