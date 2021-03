Probleme grave pentru Simona Halep. Ce a pățit sportiva noastră după victoria de la Miami

Simona Halep, în vârstă de 29 de ani, locul 3 WTA, a reușit să obțină o victorie de senzație la Miami. Astfel, Simona Halep a învins-o pe Caroline Garcia, în vârstă de 27 de anim 51 WTA, calificându-se în turul 3 al turneului Premier Mandatory, anunță Playsport.ro.

După victoria fabuloasă, sportiva din Constanța a dat și o reacție. Iată care a fost prima reacție a Simonei Halep după ce a învins-o pe Caroline Garcia? Simona Halep a învins-o cu scor 3-6, 6-4, 6-0, pe Carolinei Garcia, în turul doi al turneului WTA 1000 de la Miami. De altfel, Simona Halep a citit-o în primul set, după care a preluat controlul în actul secund și și-a ridicat nivelul de joc treptat.

”Am jucat de multe ori cu ea, știam că va fi un meci greu, pentru că servește foarte puternic. Serviciul meu nu a fost cel mai bun. Am fost sub presiune, dar în setul doi am schimbat tactica. Am făcut-o să se miște mai mult ătre lovitura de dreapta și a început să rateze niște mingi. În setul trei, m-am relaxat și am început să îmi recapăt încrederea”, a declarat Simona, la final de joc, conform sursei citate.