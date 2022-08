Simona Halep, reacție genială despre retragerea Serenei Williams: „M-a omorât!”

Simona Halep, reacție genială despre retragerea Serenei Williams. Jucătoarea din Constanța va juca, astăzi, în sferturile turneului de la Toronto, competiție din care campioana americană a fost eliminată în turul 2. Williams a anunțat, săptămâna aceasta, că va pune „racheta în cui”, după US Open. Întrebată la o conferință de presă de această veste, Simona Halep a avut o replică „de milioane”.

Simona Halep, reacție genială despre retragerea Serenei Williams. Cele două campioane au concurat în turneul de la Toronto, în această săptămână. Dar în timp ce românca a ajuns în sferturi, unde va juca astăzi, cu Cori Gauff, campioana americană a pierdut meciul din turul 2 contra Belindei Bencic.

Jucătoarea de 40 de ani și-a anunțat, de curând, retragerea, în cadrul unui interviu pentru revista Vogue publicat marți. Ea a precizat că va fi prezentă, pentru ultima oară, și la Us Open.

Am fost reticentă să recunosc că trebuie să renunț la tenis. E ca un subiect tabu. Dacă apare, încep să plâng. Cred că singura persoană cu care am discutat cu adevărat despre asta este terapeutul meu.”, a declarat Williams.

Simona Halep a învins-o în optimi pe Jill Teichmann, scor 6-2, 7-5. În conferința de presă ce a urmat partidei, românca a fost chestionată și despre retragerea vechii sale rivale, Serena Williams. Un reporter a întrebat-o dacă a urmărit s-o egaleze pe Williams ca performanțe în tenis.

„Nu am urmărit acest lucru, să o egalez! Pentru că știam că nu am nicio șansă! Dar de fiecare dată când am jucat împotriva ei am învățat câte ceva. Ea este super profesionistă și super încrezătoare pe terenul de tenis. Cred că are o mulțime de calități ca și jucătoare de tenis!

Îmi amintesc în anul 2013, atunci când am jucat împotriva ei în semifinale la Roma. M-a omorât! (n.r. – Williams a învins-o pe Halep cu 6-3, 6-0 în penultimul act la Foro Italico). Dar în acel an nu a pierdut nici măcar un meci pe zgură! Deci ea a fost singura care a dominat tenisul atâția ani la rând. Și cred că niciodată nu se va mai întâmpla asta”, a declarat zâmbind, Simona Halep, conform nationalbankopen.com.