Serena Williams, copleșită de emoție la Toronto. Ce s-a întâmplat cu campioana americană VIDEO

Serena Williams, copleșită de emoție la Toronto. Marea campioană americană nu a reușit să obțină și a doua victorie în turneul WTA 1000 din Canada. După ce a trecut în primul tur de iberica Nuria Parrizas-Diaz (31 de ani, 57 WTA), scor 6-3, 6-4, deținătoarea a 23 de titluri de Grand Slam a fost învinsă în manșa secundă de Belinda Bencic. Serena Williams, care și-a anunțat retragerea după US Open, a fost copleșită de emoție când și-a luat „adio” de la publicul canadian.

Serena Williams, copleșită de emoție la Toronto. Jucătoare americană obținuse în primul tur, prima sa victorie după mai bine de un an. Ea trecuse de iberica Nuria Parrizas-Diaz (31 de ani, 57 WTA), scor 6-3, 6-4. Ea s-a înclinat, însă, în turul 2, în fața camioanei olimpice, elvețianca Belinda Bencic, scor 2-6, 4-6.

Serena Williams a confirmat, săptămâna aceasta, că se va retrage din tenis, după o carieră în care a câștigat 23 de titluri de Grand Slam la simplu. Jucătoarea de 40 de ani a dat vestea într-un articol pentru Vogue publicat marți.

Serena Williams a fost foarte emoționată la finalul partidei cu Bencic, ea izbucnind în lacrimi când a fost aplaudată în picioare de miile de fani.

Serena Williams va mai participa și la turneul de la Cincinnati, săptămâna viitoare, urmând să-și încheie cariera cu o ultimă prezență la US Open, ce va avea loc în New York, începând cu 29 august.

„Din păcate, nu am fost pregătită să câștig Wimbledon anul acesta. Și nu știu dacă voi fi pregătită să câștig New York-ul. Dar am de gând să încerc. Iar turneele premergătoare vor fi distractive”, a mai spus Williams când și-a anunțat retragerea din tenis.

De curând, s-a aflat un amănunt picant întâmplat imediat după finala de la Wimbledon din 2019, pe care Serena Williams a pierdut-o clar în fața Simonei Halep, scor 2-6, 2-6. Într-un material special apărut în L’Equipe, fosta jucătoare franceză Marion Bartoli a povestit un episod inedit, petrecut la vestiare, după acel meci. Jucătoarea din SUA a fost atât de dezamăgită de înfrângere, încât a lăsat trofeul cuvenit finalistei în vestiar.

Serena Williams gets emotional as fans show their appreciation at the end of her suspected final match in Canada 🥺

