Simona Halep, reacție categorică după actul scandalos de la US Open

Simona Halep s-a calificat în turul 2 la WTA Praga, după victoria în fața Polonei Hercog, scor 6-1, 1-6, 7-6 (3). O va înfrunta în faza următoare a competiției pe Barbora Krejcikova, locul 118 în clasamentul WTA. Simona Halep a promis că va oferi un răspuns în legătură cu participarea la ediția din acest an a US Open. Pentru moment, sportiva de pe locul 2 mondial recunoaște că pare mai tentată să nu facă deplasarea spre New York. Iar actul pe care l-a primit pe mail, din partea organizatorilor, ar putea cântări decisiv în alegerea ei.

Simona Halep s-a înscris pentru US Open 2020, dar pare tentată să se retragă și să nu facă deplasarea la New York

Toți sportivii care sau înscris pentru Western & Southern Open au primit din partea organizatorilor un document controversat. Practic, toți cei care vor accepta să participe la unul dintre cele două turnee trebuie să accepte multe reglementări. Printre acestea, trebuie să își asume responsabilita în caz de boală gravă, sau chiar deces, pe parcursul turneului. Simona Halep, care s-a înscris pentru turneul de la New York, a primit și ea prin email acest act scandalos.

„Am primit prin e-mail documentul. Voi verifica împreună cu oamenii din jurul meu și voi vedea ce decizie voi lua. Este dificil să merg acolo și îmi țin cuvântul. Contează foarte mult, în condițiile astea nu o să joc, dar vreau să termin turneul de aici, să văd cum mă simt, ce feeling am pentru o deplasare mai lungă și cu mai multe restricții”, a declarat Simona Halep.

Turneul de la US Open este programat în perioada 31 august – 13 septembrie. Mai mulți jucători importanți ar fi tentați să refuze participarea din cauza numeroaselor restricții provocate de pandemia de coronavirus. Novak Djokovic este unul dintre cei care ar fi tentați să nu participe, situație în care este și Simona Halep. Ashleigh Barty, liderul clasamentului WTA, a anunțat deja că nu va participa la niciun turneu în SUA. Ea nici nu s-a înscris pentru Western & Southern și US Open.