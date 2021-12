Simona Halep, primul titlu din 2021. Ce a câștigat fostul lider mondial VIDEO

Simona Halep, primul titlu din 2021. Fostul lider mondial încheie anul în forță, chiar dacă nu a mai fost prezentă pe terenul de tenis. După un sezon dificil, presărat cu accidente, numărul 20 WTA se pregătește pentru debutul viitorului sezon, ce va fi în Australia. Până atunci, numărul 20 mondial a primit o veste grozavă de la WTA, ca un adevărat cadou de Crăciun.

Simona Halep, primul titlu din 2021. Fostul lider mondial a decis să nu ia parte la turneul demonstrativ ce era programat în Africa de Sud, în 18 și 19 decembrie. Soția lui Toni Iuruc s-a temut de apariția variantei Omicron a Covid-19. Ea a preferat să rămână în București unde s-a antrenat de zor, inclusiv de Ziua Națională.

Simona Halep a făcut cunoscut, pe contul de Instagram al echipei sale și programul pe care-l va avea în ianuarie, la debutul noului sezon. Românca va participa, mai întâi, la turneul Melbourne Summer Set, de categorie WTA 250, ce va avea loc între 4-9 ianuarie.

După aceea, va fi prezentă la Sydney, la Sydney Tennis Classic, turneu WTA 500, în perioada 10-15 ianuarie. Ambele competiții vor pregăti participarea la Australian Open, primul Grand Slam al anului. Acesta se va desfășura la Melbourne, în perioada 17-30 ianuarie.

Simona Halep a acceptat, în prag de Crăciun, să fie parte dintr-un efort colectiv umanitar destinat salvării vieții unui antrenor croat de tenis. Inițiativa i-a aparținut lui Gilles Cervara, antrenorul numărului 2 ATP, rusul Daniil Medvedev. Acesta a mobilizat mai mulți jucători profesioniști pentru strângerea de bani în vederea ajutorării antrenorului Kristijan Schneider, care se luptă cu cancerul intestinal.

În acest sens, va fi organizată o licitație unde vor putea fi achiziționate rachetele de tenis ale unor sportivi faimoși din circuitul profesionist de tenis. Printre aceștia se numără rușii Daniil Medvedev și Andrey Rublev (Rusia), Victoria Azarenka din Belarus, croatul Marin Cilic sau italianul Matteo Berrettini.

Dar Simona Halep a primit o veste uriașă dinspre WTA. Ea și-a adjudecat, practic, primul titlu pe 2021, după ce a cțâștigat ancheta pentru „cea mai frumoasă lovitură a anului” din circuitul feminin. Soția lui Toni Iuruc a impresionat fanii tenisului prin passing-shot-ul reușit la Transylvania Open, în meciul din primul tur contra Gabrielei Ruse, scrie wtatennis.com.

Este pentru a doua oară în carieră când Simona Halep își adjudecă acest premiu. În 2018, campioana noastră a câștigat pentru o lovitură reușită în meciul de la Miami cu Aga Radwanska. În 2021, Simona Halep nu a câștigat niciun turneu WTA, o premieră nedorită din 2012 încoace. A jucat doar o finală, cea de la Transylvania Open și o semifinală, cea a turneului de la Linz.

2018 🤝 2021

With an 𝑜𝓊𝓈𝓉𝒶𝓃𝒹𝒾𝓃𝑔 passing shot, the 2021 Singles Shot of the Year goes to @Simona_Halep! She secures this award for the second time 🙌

Presented by @CorpayFX

— wta (@WTA) December 16, 2021