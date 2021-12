Simona Halep a împodobit primul brad în calitate de soție a lui Toni Iuruc. Rezultatul este de o eleganță aparte

Simona Halep a împodobit primul brad în calitate de soție a lui Toni Iuruc. Fostul lider mondial pregătește în România viitorul sezon. După ce a ales să renunțe la participarea la turneul demonstrativ din Africa de Sud, Simona Halep are timp nu doar de antrenamentele zilnice, ci și de pregătirile pentru sărbătorile de iarnă. Ea și-a luat rolul în serios și a reușit deja să decoreze bradul de Crăciun din vila din București în care locuiește cu soțul ei.

Simona Halep a împodobit primul brad în calitate de soție a lui Toni Iuruc. Ocupanta locului 20 WTA are un final de an liniștit. Simona Halep a preferat să nu mai meargă la turneul demonstrativ din Africa de Sud, ce era programat pe 18 și 19 decembrie. Ea s-a temut de apariția variantei omicron a Covid-19. Turneul a fost și anulat, între timp.

Simona Halep se bucură în această perioadă de activități aproape casnice. În afară de antrenamentele zilnice, ea își petrece timpul alături de cel care îi e soț din 15 septembrie. Deja parteneri în viața de zi cu zi, acum Simona Halep și Toni Iuruc se pare că sunt parteneri și în afacerile imobiliare.

Conform PlaySport, în sectorul 2 al Capitalei, pe Calea Floreasca, o nouă construcție mai are puțin până la finalizare. Reporterii publicației amintite l-au surprins în aceste zile pe mai experimentatul Toni Iuruc făcând vizite dese pe șantierul din Floreasca. Toni Iuruc nu este la prima sa supervizare a unei asemenea investiții.

Înainte de a se căsători, Simona Halep și Toni Iuruc au investit în renovarea unei vile din centrul Bucureștiului, dar și în construcția unei alte asemenea locații pe Lacul Sangov. În cele două situații supervizarea i-a fost atribuită tot lui Toni Iuruc.

Simona Halep, în acest timp, a avut grijă de împodobirea bradului de Crăciun din locuința familiei. Pe 6 decembrie, de Sfântul Nicolae, ea a publicat pe rețelele de socializare o fotografie în care apărea împodobind bradul, alături de care a afișat mesajul: „Activitate în desfășurare”.

Câteva zile mai târziu a venit și imaginea cu varianta finală a bradului ce va fi „epicentrul” cadourilor de Crăciun. „Ta da! Am terminat”, a scris Simona pe contul său de Twitter. E de remarcat faptul că poziția bradului în cameră a fost schimbată la finalul decorării lui. S-ar putea să fie una dintre ultimele Crăciunuri pe care cuplul Halep-Iuruc le petrece ca o familie „în doi”. Fostul lider mondial și-a exprimat în dese ocazii dorința de a avea copii în viitorul apropiat.

„Eu îmi doresc trei copii, dar cred că vor fi doi. Nu am timp pentru trei copii. Sunt fericită. Nu mai sunt speriată, acum câţiva ani spuneam că nu aş putea fi o soţie bună, dar se pare că sunt. Anul viitor va fi nunta tradiţională, cea de la biserică. Am timp suficient să aleg rochia de mireasă… Un an mai exact! Încă nu știu de care să îmi iau, una voluminoasă sau una mai simplă”, spunea Halep, la puțin timp de la cununia civilă, petrecută în 15 septembrie.