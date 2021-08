Simona Halep, prima victorie după accidentare. Ce a recunoscut românca

Simona Halep a obținut calificarea în turul doi al turneului de la Cincinnati. Azi, ea a învins-o pe poloneza Magda Linette. Cele două jucătoare de tenis s-au mai întâlnit și în anul 2019, în turul II la Roland Garros, iar Simona Halep s-a impus atunci în trei seturi.

Simona Halep, numărul 13 WTA a învins-o pe Magda Linette, locul 4 WTA, în primul tur al turneului de tenis pe suprafață dură, de la Cincinnati, SUA.

Amintim că Simona Halep revine după o accidentare, învingând-o pe poloneza în vârstă de 29 de ani în trei sferturi: 6-4, 3-6, 6-1. De menționat este că meciul a fost întrerupt zeci de minute din cauza ploii.

Săptămâna trecută, la turneul de la Montreal, în primul meci după accidentare, Simona Halep a fost învinsă de americanca Danielle Rose Collins, locul 28 WTA. Amintim că tot din cauza accidentării, Simona Halep nu a participat la turneul din cadrul Jocurilor Olimpice din Japonia. Iată ce a spus Simona Halep după victoria de azi:

„A fost un meci dificil, mai ales după pauza avută. Și ea a jucat bine, un tenis puternic, mi-a fost greu să returnez, dar am continuat să lupt și mă bucur că am reușit să câștig.

Sunt foarte tristă că nu am reușit să câștig un titlu aici, am pierdut 3 finale. Este unul dintre cele mai bune locuri unde poți juca, mereu dau totul aici. Am simțit dragostea publicului și vreau să le mulțumesc tuturor pentru prezență. Este minunat să vă avem înapoi, vă mulțumesc”, a spus Simona Halep.