Simona Halep, gata de bătăliile de la Cincinnati. Cu cine s-a antrenat românca înaintea competiției VIDEO

Simona Halep, gata de bătăliile de la Cincinnati. Numărul 14 WTA se află în fața celei de-a doua încercări de revenire cu succes în circuitul mondial după pauza de 3 luni. Halep va juca marți, în turul 1, contra polonezei Magda Linette (44 WTA). Românca a avut o parteneră specială de antrenament, duminică, după ce înainte făcuse același lucru cu Sorana Cîrstea.

Simona Halep intră în luptă, marți, la Cincinnati. Turneul american este ultimul înainte de US Open, ce va începe pe 30 august. Logodnica lui Toni Iuruc încearcă să revină cu succes în circuitul mondial după pauza de 3 luni cauzată de accidentarea la gamba stângă. Prima tentativă a fost în competiția de la Montreal, unde Halep a pierdut primul meci disputat, în trei seturi, contra americanei Danielle Collins. Ea s-a declarat, însă, mulțumită de nivelul de joc arătat după o pauză așa de lungă și o accidentare gravă.

A fost un meci special după câteva luni de pauză forțată din cauza accidentării. Am jucat foarte bine și sunt foarte mulțumită cu tot ceea ce s-a întâmplat (n.r. pe teren), nu mă așteptam să fiu la nivelul acesta. Sunt din ce în ce mai bine (n.r. – din punct de vedere fizic) și am senzații pozitive despre cum am jucat astăzi. Am jucat trei ore la un nivel foarte înalt cu cineva care în ultima vreme a câştigat meciuri şi turnee”, a declarat Simona Halep, după partida cu Collins.