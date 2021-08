Ce au făcut Simona Halep şi Sorana Cîrstea împreună. Nimeni nu se aștepta la așa ceva, niciodată

Nimeni nu ar fi crezut că alătuararea celor două nma va mai fi posibilă. Se știe că Simona Halep şi Sorana Cîrstea nu prea s-au înțeles în trecut. De-aici au apărut și animozitățile între cele două. Numai că, la Cincinnati, cele două ar fi lăsat orgoliile de-o parte. Atât Simona, cât și Sroana se află în Ameria pentru noul turneu WTA de la Cincinnati.

Luni se va da startul turneului WTA din Cincinnati, unde Simona Halep va juca încă din turul 1. Același lucru se întâmplă și cu cealaltă jucătoare românnă, Sorana Cîrstea. După o accidentare destul de dură, Simona Halep şi Sorana Cîrstea par pregătitw să ia cu asalt turneul de la Cincinnati.

Mâine, pe 16 august,Simona Halep şi Sorana Cîrstea vor debuta în turil 1 la turneul american. Simona Halep o va întâlni pe Magda Linette din Polonia, în primul tur. În celălalt meci al zilei de mîine, Sorana Cîrstea va juca împotriva jucătoarei din Elveția, Jil Teichmann.

Simona a mai întâlnit-o pe poloneza Linette într-un alt meci, pe care l-a câștigat jucătoarea noastră cu 6-4 5-7 6-3, în 2019, în cadrul turneului WTA FO – RG. În întâlnirile directe dintre Sorana Cîrstea și Jil Teichmann, jucătoarea noastră are trei victorii și un singur meci pierdut în fața elvețiencei.

Simona Halep şi Sorana Cîrstea împreună. Este una din marile surprize ale acestui an. Se pare că Simona Halep și Sorana Cîrstea au lăsat orgoliile de-o parte la Cincinnati. Recent au fost văzute împreună pe terenul de atrenament, lucru care nu s-a mai întâmplat până acum. Deși colege de echipă la Naționala de tenis, Simona Halep și Sorana Cîrstea nu s-au mai antrenat de foarte mult timp împreună.

Dacă acum sunt partenere de antrenament, în trecut Simona Halep și Sorana Cîrstea au fost și adversare, tot la același turneu, de la Cincinnati. În 2010 Sorana reușea să se impună în fața Simonei Halep cu 6-2, 6-4.

Astăzi cele două se antrenează împreună, ceea ce dă speranță fanilor că, cine știe, poate în viitor vor face și un duet imbatabil la turneele de dublu. Cât despre relația dintre Simona Halep și Sorana Cîrstea, cea din urmă povestea cu ceva vreme în urmă despre relația lor.

”Noi ne știm de la 8 ani și ne cunoaștem. Dar nu am fost niciodată prietene apropiate. Suntem pur și simplu colege de breaslă, ca-n orice job. Cu unii colegi ai o legătură mai profundă, cu alții nu. Nici când eram copii nu eram foarte apropiate, pentru că suntem două persoane extrem de diferite. Cu toate astea, respect ceea ce a făcut. Am vorbit întotdeauna extraordinar de frumos despre ea.

Am zis într-un interviu că echipa României nu stă în Simona. Ceea ce am vrut să spun este că echipa României poate să vină cu două echipe de Fed Cup. Avem foarte multe jucătoare și dacă lipsește Simona, nu se întâmplă nimic. Toată lumea mi-a sărit în cap pentru asta”, declara Sorana Cîrstea.