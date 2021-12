Simona Halep, prima reușită înainte de Australian Open. Ce record a bătut fostul lider mondial VIDEO

Simona Halep, prima reușită înainte de Australian Open. Fostul lider mondial a ajuns în Australia, unde a efectuat deja primele antrenamente. Campioana română va participa la două turnee pregătitoare, înaintea începerii primei competiții de Grand Slam a anului, Australian Open, ce va avea loc între 17-30 ianuarie. Simona Halep e reușit deja să bată un record, după cum au anunțat organizatorii turneului de Mare Șlem.

Simona Halep, prima reușită înainte de Australian Open. Fostul lider mondial aînceput deja munca pentru revenirea în elita tenisului mondial. Ocupanta locului 20 WTA a ajuns în Australia, locul în care va debuta în noul sezon. Românca va participa, mai întâi, la turneul Melbourne Summer Set, de categorie WTA 250, ce va avea loc între 4-9 ianuarie.

Simona Halep va fi prezentă la Sydney, la Sydney Tennis Classic, turneu WTA 500, în perioada 10-15 ianuarie. Ambele competiții vor pregăti participarea la Australian Open, primul Grand Slam al anului. Acesta se va desfășura la Melbourne, în perioada 17-30 ianuarie.

Înainte de plecarea spre Melbourne, Simona Halep a declarat că visul ei pentru acest an este să revină în Top 10 mondial.

„O să joc toate cele trei turnee pentru că vreau să am meciuri multe, nu am jucat prea mult anul acesta şi vreau să încep să simt meciurile oficiale. Am aşteptări, pentru că m-am antrenat foarte bine, am avut cinci săptămâni de pregătire foarte bune, dar în tenis niciodată nu se ştie, aşa că mă voi duce acolo cu încredere şi ce va fi va fi. Mă simt foarte bine fizic şi psihic la fel.

Să fiu sănătoasă şi să nu mai am accidentări (n.r. – în 2022). A fost un an greu, acum trebuie să văd cum o să fie acesta, pentru că nu pot să spun ca în anii trecuţi că sigur voi face treabă pentru că sunt pregătită psihic şi fizic. Sunt pregătită, dar nu ştiu ce va fi. Visul meu este să ajung din nou în Top 10”, a spus Simona Halep, conform telekomsport.ro.