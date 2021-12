Cel mai mare vis al Simonei Halep pentru 2022. Vești bune pentru fanii ei

Cel mai mare vis al Simonei Halep pentru 2022. Fostul lider mondial a plecat deja spre Australia, unde va debuta în noul sezon. Numărul 20 WTA va lua startul la turneul Melbourne Summer Set, care începe la 4 ianuarie. Halep va fi prezentă și la o altă competiție, în Sydney, după care va juca la Australian Open, ce are loc între 17-30 ianuarie. Înainte de plecarea de duminică spre continentul de la Antipozi, Simona Halep a făcut câteva dezvăluiri despre planurile sale pentru anul ce urmează.

Dar Simona Halep are gânduri mari pentru 2022. Cu excepția câtorva zile de vacanță, ea s-a antrenat zilnic în București, preferând să nu mai participe la turneul demonstrativ din Africa de Sud, ce fusese programat pe 18 și 19 decembrie.

Simona Halep a făcut cunoscut, pe contul de Instagram al echipei sale și programul pe care-l va avea în ianuarie, la debutul noului sezon. Românca va participa, mai întâi, la turneul Melbourne Summer Set, de categorie WTA 250, ce va avea loc între 4-9 ianuarie.

După aceea, va fi prezentă la Sydney, la Sydney Tennis Classic, turneu WTA 500, în perioada 10-15 ianuarie. Ambele competiții vor pregăti participarea la Australian Open, primul Grand Slam al anului. Acesta se va desfășura la Melbourne, în perioada 17-30 ianuarie.

Simona Halep a făcut câteva declarații chiar înainte de plecarea de duminică spre Australia. Soția lui Toni Iuruc a mărturisit că a făcut Crăciunul la nașii lor de căsătorie.

Românca a mai spus că e obișnuită să plece în perioada Sărbătorilor din țară, chiar dacă nu a mai făcut-o și în ultimii 2 ani. Ea dorește să joace în toate cele trei turnee programate pentru luna ianuarie și a spus că se simte foarte bine fizic, dar și psihic.

„Ultimii doi ani i-am petrecut acasă, a fost diferit, dar am experienţa de a pleca în perioada aceasta şi nu mi-e greu, chiar e ok să plec acum. O să joc toate cele trei turnee pentru că vreau să am meciuri multe, nu am jucat prea mult anul acesta şi vreau să încep să simt meciurile oficiale. Am aşteptări, pentru că m-am antrenat foarte bine, am avut cinci săptămâni de pregătire foarte bune, dar în tenis niciodată nu se ştie, aşa că mă voi duce acolo cu încredere şi ce va fi va fi. Mă simt foarte bine fizic şi psihic la fel”, a spus Simona Halep, potrivit aceleiași surse.