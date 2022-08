Simona Halep, prima reacție după ce s-a zvonit că Patrick Mouratoglou nu o mai lasă cu soțul la turnee. Toni Iuruc, schimbare de look – FOTO

Simona Halep se antrenează din greu la New York, înainte de US Open 2022, dar a profitat și de câteva ore libere și a ieșit cu soțul la plimbare pe bulevardele metropolei americane. Toni Iuruc s-a afișat cu un look nou, iar momentul a importalizat într-un selfie special.

Simona Halep și Toni Iuruc, plimbare pe străzile din New York

Simona Halep și Toni Iuruc i-au surprins pe românii din New York. Cei doi au ieșit, de mână, la plimbare să admire metropola americană. Au fost rapid „reperați” și au făcut o mulțime de poze. Soțul Simonei Halep a trebuit să îndure și un „selfie”. Și-a lăsat barbă, iar soția lui a ținut să marcheze acest moment. Iar fotografia a ajuns pe rețele sociale. Fanii de pe Instagram au reacționat rapid și i-au lăudat.

Plimbarea celor două infirmă astfel zvonurile care susțineau că antrenorul Patrick Mouratoglou nu ar fi fost de acord cu prezența membrilor familiei la turneele de tenis. Antrenorul ar fi spus că Halep nu este concentrată la antrenamente și la meciuri dacă știe că apropiații o însoțesc. Imaginea postată de Simona Halep arată că informațiile din aceste articole nu sunt adevărate.

Acum câteva zile, sportiva din Constanța și-a lăudat soțul într-un interviu. A dezvăluit că Toni Iuruc i-a amenajat o cameră pentru trofee în casa de un milion de euro de la Snagov.

Simona Halep, cap de serie numărul 7 la US Open 2022

Simona Halep se află pe locul 7 în clasamentul WTA și a fost desemnată cap de serie numărul 7 la turneul american, cu premii totale de peste 60 de milioane de dolari. Jucătoarea din România și-a asigurat deja un cec de 80.000 de dolari pentru prezența pe tabloul principal, iar specialiștii o văd drept una dintre sportivele capabile să câștige competiția.

„Iga a pierdut câteva meciuri la turneele din America de Nord, dar este în continuare numărul 1 absolut dacă te uiți la clasament. În tenis este normal să pierzi meciuri. Nu poți câștiga totul. Prin urmare, Swiatek trebuie plasată printre favorite. Garcia, la rândul său, a avut câteva luni incredibile. Este foarte încrezătoare și fi acolo pentru a lupta pentru titlu la New York. Și Simona Halep, pentru că știe deja ce înseamnă să câștigi titluri la această categorie. Vom vedea cum este accidentarea, dar aș spune că tenisul feminin de astăzi este foarte incitant”, a declarat Barbara Schett, potrivit puntodebreak.com.

Simona Halep și-a propus, când l-a angajat pe Patrick Mouratoglou, să câștige un turneu de Grand Slam, iar US Open 2022 este ultima șansă din acest an. Jucătoarea care se impune va câștigat 2,6 milioane de dolari.

Lista capilor de serie de la US Open 2022:

1. Iga Swiatek

2. Anett Kontaveit

3. Maria Sakkari

4. Paula Badosa

5. Ons Jabeur

6. Aryna Sabalenka

7. Simona Halep

8. Jessica Pegula

9. Garbine Muguruza

10. Daria Kasatkina

11. Emma Răducanu

12. Coco Gauff

13. Belinda Bencic

14. Leylah Fernandez

15. Beatriz Haddad Maia

16. Jelena Ostapenko

17. Caroline Garcia

18. Veronika Kudermetova

19. Danielle Collins

20. Madison Keys

21. Petra Kvitova

22. Karolina Pliskova

23. Barbora Krejcikova

24. Amanda Anisimova

25. Elena Rybakina

26. Victoria Azarenka

27. Martinta Trevisan

28. Ekaterina Alexandrova

29. Alison Riske

30. Jil Teichamnn

31. Shelby Rogers

32. Elise Mertens.

Clasamentul WTA

1 WTA (cap de serie numărul 1 la US Open). Iga Swiatek (Polonia) 8.605 puncte

2 (2). Anett Kontaveit (Estonia) 4.580

3 (3). Maria Sakkari (Grecia) 4.190

4 (4). Paula Badosa (Spania) 3.980

5 (5). Ons Jabeur (Tunisia) 3.920

6 (7). Aryna Sabalenka (Belarus) 3.470

7 (6). Simona Halep (România) 3.255

8 (8). Jessica Pegula (SUA) 3.201

9 (9). Garbine Muguruza (Spania) 2.886

10 (10). Daria Kasatkina (Rusia) 2.795

……………………………………………………

34 (34). Irina-Camelia Begu 1.384

38 (40). Sorana Cîrstea 1.330

65 (64). Ana Bogdan 910

76 (76). Jaqueline Cristian 788

102 (98). Elena-Gabriela Ruse 626

Clasamentul WTA Race la simplu

1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 7.560

2 (2). Ons Jabeur (Tunisia) 3.196

3 (3). Jessica Pegula (SUA) 2.802

4 (4). Simona Halep 2.651

5 (5). Coco Gauff (SUA) 2.553

6 (6). Daria Kasatkina 2.543

7 (7). Maria Sakkari (Grecia) 2.289

8 (8). Paula Badosa (Spania) 2.195

9 (22). Caroline Garcia (Franţa) 2.117

10 (13). Aryna Sabalenka (Belarus) 2.092

……………………………………………………………..

31 (29). Irina-Camelia Begu 1.028

34 (34). Sorana Cîrstea 989

74 (73). Elena-Gabriela Ruse 430