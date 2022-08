Premii US Open 2022. Câți bani va câștiga Simona Halep, dacă termină pe primul loc

Premii US Open 2022. Organizatorii turneului american au anunțat că au alocat o sumă record pentru acest an: 60 de milioane de dolari. Dacă va câștiga această competiție, Simona Halep va primi un cec de 2,6 milioane de dolari și va urca pe locul doi în topul câștigurilor din tenis.

Premii US Open 2022. Marele turneu american, ultimul de Grand Slam din acest an, a devenit un soi de „El Dorado”. Organizatorii își propun an de an să mărească premiile, iar în 2022 au stabilit un record: 60 de milioane de dolari premii totale. Anul precedent, suma la care s-a ajuns a fost 57,5 milioane de dolari. Ca o comparație, la Wimbledon, anul acesta, turneu unde Simona Halep a jucat în semifinale, la jucători au ajuns 49,5 milioane de dolari.

Cele patru jucătoare din România care sunt pe tabloul principal și-au asigurat deja un cec de 80.000 de dolari. O calificare în turul doi mărește suma până la 121.000 de dolari. Și sportivi din calificări vor avea parte de premii mai mari. Suma totală pentru aceste partide este de 6,25 milioane de dolari. În urmă cu șase ani, suma totală din calificări era de 1,94 milioane de dolari.

Lista premiilor la US Open 2022, pe tabloul principal de simplu

Campionul/Campioana $2,600,000

Finală $1,300,000

Semifinală $705,000

Sfert de finală $445,000

Optimi de finală $278,000

16-imi de finală $188,000

Turul doi $121,000

Primul tur $80,000

Premii US Open 2022. Simona Halep poate urca pe locul doi în clasamentul câștigurilor din tenis

Simona Halep este cap de serie numărul 7 al acestui turneu care se desfășoară în perioada 29 august – 11 septembrie. Jucătoarea din România și-a propus când l-a angajat pe Patrick Mouratoglou să câștige un turneu de Grand Slam, iar US Open 2022 este ultima șansă din acest an, pentru atingerea acestui obiectiv.

„Mișcarea este cheia în sportul nostru. Mișcarea este despre eficiența jocului de picioare, dar și despre recunoașterea calității loviturii noastre și mișcarea în consecință. Adâncimea, unghiul, viteza, rotația mingii la fiecăre dintre loviturile noastre ne oferă o senzație a răspunsului pe care îl putem obține de la adversar și plasamentul noastru ar trebui să țină cont de asta”, a fost mesajul transmis de Mouratoglou, cu câteva zile înainte de primul meci de tabloul principal de la US Open 2022.

Jucătoarea din România a câștigat din tenis peste 40 de milioane de dolari, conform statisticilor oficiale, iar o victorie la US Open 2022 i-ar aduce încă 2,6 milioane de dolari. Un succes la turneul american ar ajuta-o să urce pe locul doi în topul câștigurilor din tenis în locul lui Venus Williams.

Simona Halep (30 de ani, locul 6 WTA) este, în viziunea specialiștilor, a doua mare favorită la câștigarea US Open 2022, după poloneza Iga Swiatek, liderul mondial WTA. Cea mai bună performanță la turneul american este semifinala din anul 2015. Sezonul trecut a ajuns până în optimile de finală.

Clasamentul WTA la simplu:

1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 8.605 puncte

2 (2). Anett Kontaveit (Estonia) 4.580

3 (3). Maria Sakkari (Grecia) 4.190

4 (4). Paula Badosa (Spania) 3.980

5 (5). Ons Jabeur (Tunisia) 3.920

6 (7). Aryna Sabalenka (Belarus) 3.470

7 (6). Simona Halep (România) 3.255

8 (8). Jessica Pegula (SUA) 3.201

9 (9). Garbine Muguruza (Spania) 2.886

10 (10). Daria Kasatkina (Rusia) 2.795