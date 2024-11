Comanda de pe Temu care l-a lăsat pe Mihai Bendeac fără cuvinte: „Sunt incredibil de prost”

Aplicația Temu este folosită de mulți români pentru a comanda diferite articole de îmbrăcăminte sau pentru casă. Și Mihai Bendeac a făcut recent o comandă pe acest site, dar experiența sa a fost una complet nefericită.

Mulți români folosesc aplicația Temu pentru a comanda diverse articole, însă nu toate experiențele sunt pozitive. Așa cum se întâmplă frecvent cu astfel de site-uri, există și comercianți care dau țepe, iar Mihai Bendeac a povestit recent experiența lui.

Actorul a făcut un filmuleț pe rețelele de socializare, în care a povestit că a comandat două covoare de pe Temu, în valoare de câteva sute de lei. Comanda a venit după câteva săptămâni, însă în loc de covoarele pe care le aștepta, a găsit cu totul altceva în colet.

„Nu știu dacă ați auzit vreodată, există un site care se numește Temu. Eu nu auzisem de site-ul respectiv până când m-am lovit de o situație. Am zis să îmi schimb și eu două covoare, de la living. Am căutat covoare pe Google și mi-au apărut, instantaneu, două covoare exact cum voiam eu. M-am uitat la preț, unul era 180 de lei.

Celălalt, pentru că era mai mare, era vreo 240 de lei. Am zis că am dat lovitura, o fi vreo promoție. Arătau extraordinar, eu nu auzisem nimic despre acest site. Mi le-am comandat și nu m-am uitat când vin, dar m-am gândit că durează ceva mai mult. Eu am uitat complet de această comandă, dar la un moment dat am intrat pe mail. M-am uitat și scria ceva de genul că au ajuns în Kazachstan”, a povestit Mihai Bendeac, pe internet.