Simona Halep, lăudată de cine se aștepta mai puțin. O umilise în urmă cu puțin timp

Simona Halep şi-a încheiat sezonul după înfrângerea dură din turul 4 de la Roland Garros, 1-6, 2-6 cu Iga Swiatek. Cea care a şi câştigat turneul, după o finală cu Sofia Kenin. Necruţătoare în disputa de pe Philippe Chatrier, poloneza a fost foarte elegantă la declaraţii. Swiatek a ales partida contra Simonei drept cea mai bună pe care a făcut-o în toată cariera. În plus, a precizat că a căpătat foarte multă încredere după ce a învins-o pe „cea mai bună jucătoare din lume”.

Iga Swiatek consideră că a jucat cel mai bun tenis al carierei chiar în faţa Simonei Halep. Acel succes i-a dat multă încredere.

„Contra Simonei am jucat perfect, perfect! Calitatea jocului a depășit orice așteptare pe care o aveam. Acela a fost momentul în care am început să simt și am mărit nivelul de la zi la zi. Tot timpul am simțit că pot juca la un nivel ridicat contra oricui, dar când am întâlnit-o pe Simona am realizat că chiar pot face asta.

Mi-am dat seama că nu mai trebuie să mă stresez prea tare. M-am axat pe muncă și nu pe rezultat. Rezultatul e doar un efect. Pe teren, contra Simonei, m-am gândit doar la tactică și la strategii. Simona e o jucătoare de top, pe zgură este cea mai bună din lume, are o deplasare excelentă în teren și faptul că am învins-o mi-a dat multă încredere”, a spus Iga Swiatek într-o conferință de presă susținută la Varșovia.

La doar 19 ani, Iga Swiatek a reuşit să câştige Roland Garros 2020 de o manieră impresionantă. Nu a pierdut niciun set în cele şapte partide disputate la Paris. În 2019, Simona Halep o învingea clar pe Swiatek, tot în turul 4 al competiţiei. Partida de atunci a durat doar 45 de minute, iar jucătoarea din România i-a lăsat un singur game tinerei sale adversare.