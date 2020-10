Marele secret al Simonei Halep. Chiar ea a făcut dezvăluirea pe care trebuie s-o știe toată lumea

Simona Halep, jucătoarea de tenis româncă, a dezvăluit rețeta succesului său. Este vorba despre muncă, muncă, și iar muncă, chiar atunci când simți că nu mai poți. Astfel, secretul este să îți dozezi efortul, astfel încât să reziști cât mai mult timp uzurii. Și chiar dacă ai greșit, trebuie să continui să faci perfect.

Marele secret al Simonei Halep

Într-un videoclip postat pe canalul ei de YouTube, Simona Halep dezvăluie care este secretul succesului ei și ce anume stă în spatele imaginii învingătoare de la marile turnee. De altfel, Simona își mai mărturisește și slăbiciunile, nemulțumirile, dar și defectele, spunând că reușește să învingă datorită disciplinei. De asemenea, ea acordă echipei sale și marele merit în performanțele sale, spunând că ea a funcționat mai bine dacă a avut tovarăși de drum.

„Simona Halep nu s-a întâmplat pur şi simplu, ci e rezultatul unei munci de-o viaţă“, a fost prezentată campioana din Constanţa, care a fost numărul 1 mondial în tenis timp de 64 săptămâni, dar a cucerit și două titluri de Grand Slam, ea câştigând cel de-al 20-lea turneu, la Dubai.

De 11 ani evoluează cu orteză

O altă dezvăluire pe care Simona Halep a făcut-o recent, este că de 11 ani, aceasta evoluează cu orteză din cauza durerilor de tendon. Orteza este un dispozitiv ortopedic ce are rolul de a ușura, stabiliza sau corecta articulațiile, mușchii sau tendoanele.

„Acum vreo 10 – 11 ani eram în străinătate și m-a luat durerea de tendon. Atunci doctorul de la turneu mi-a recomandat să fac un test. Am făcut și de atunci am avut parte de orteză. Am folosit-o zi de zi.

Atunci când merg am renunțat la ele pentru că vreau să se așeze tălpile și să mă simt și eu un pic mai comod, dar atunci când fac efort le folosesc în permanență. Mi-au echlibrat tot corpul. Înainte eram cu 1 – 1.5 la sută diferență, atunci când călcam de pe un picior pe celălalt, iar acum sunt la 0.1 – 0.2 la sută. Am progresat foarte mult în anii aceștia”, a dezvăluit Simona Halep despre boala pe care o are – tendinita -pentru cei de la Asociația de Pediatrie, citată de as.ro. De altfel, Simona Halep a jucat o singură dată fără orteză, însă a suportat consecințele.

„Am jucat, dar pentru că le-am uitat…Nu a fost voia mea. Le-am uitat la hotel și a trebuit să joc o oră fără ele. Am avut dureri în talpă și am făcut febră musculară la mușchii din talpă”, a mai spus Simona Halep.