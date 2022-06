Simona Halep l-a luat peste picior pe Patrick Mouratoglou. Ce s-a întâmplat între cei doi VIDEO

Simona Halep l-a luat peste picior pe Patrick Mouratoglou. Fostul lider mondial va lua startul pentru prima oră după triumful din 2019 la turneul de la Wimbledon. Confruntată cu dese probleme fizice, românca va juca în primul tur cu cehoaica Karolina Muchova (82 WTA). Simona Halep a profitat de câteva moment de relaxare și l-a „ridiculizat” pe Patrick Mouratoglou într-un alt sport.

Simona Halep l-a luat peste picior pe Patrick Mouratoglou. Jucătoarea din Constanța se întoarce în competiție de la All England Club pe care a câștigat-o în 2019. În 2020, turneul a fost anulat din cauza pandemiei, iar în 2021, românca a lipsit din cauza gravei accidentări suferită la Roma.

Halep s-a declarat nerăbdătoare să joace meciul din primul tur, unde o va întâlni pe cehoaica Karolina Muchova (82 WTA).

Nu am nimic de pierdut. Anul acesta am spus că îmi voi acorda timp să mă perfecționez cât mai mult în ceea ce trebuie. Anul trecut a fost cel mai dificil. Așa că încerc doar să mă bucur. De fiecare dată când pășesc pe teren, cred că am șansa mea. Așa că o să lupt pentru asta”, a spus Simona Halep, conform wimbledon.com .

Simona Halep a avut cuvinte de laudă la adresa colaborării cu Patrick Mouratoglou, cel care o antrenează din 7 aprilie. Totuși, ea a recunoscut că a rămas șocată de mesajul postat de acesta după ce românca a pierdut în turul 2 la Roland Garros din cauza unui atac de panică. Antrenorul francez și-a asumat responsabilitatea totală în privința rezultatelor mai slabe ale elevei sale.

„Ei bine, nu, nu aș spune că nu a fost suficient de bun pentru mine, așa cum a scris în postare. Am fost doar panicată în timpul meciului. Nu am suportat prea bine presiunea. Nu știam că va posta. Nu mă anunță ce postează.

Dar da, am fost surprinsă, șocată că a făcut acea postare și a luat totul asupra lui. Dar nu era vina lui. Eu am fost vinovată pentru că nu am fost în stare să mă descurc mai bine și chiar să mă calmez atunci când am intrat în panică. A fost ceva nou și pentru mine și nu am fost suficient de bună.

Dar acum suntem mult mai buni decât în acea zi. Probabil că amândoi învățăm unele lucruri unul despre celălalt. Acum ne vom descurca mai bine cu astfel de situații”, a spus Simona Halep, conform sursei citate.