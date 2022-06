Simona Halep, șocată de gestul lui Patrick Mouratoglou. Ce a putut face antrenorul ei

Simona Halep, șocată de gestul lui Patrick Mouratoglou. Fostul lider mondial se întoarce la Wimbledon după 3 ani de absență. În 2020, turneul a fost anulat din cauza pandemiei, iar în 2021 românca a fost accidentată și n-a putut participa. Simona Halep, campioană în 2019 pe iarba londoneză, a mărturisit cum a surprins-o antrenorul ei după atacul de panică pe care l-a avut la Roland Garros.

Simona Halep s-a referit la acest episod într-o conferință de presă susținută înainte de debutul turneului de la Wimbledon.

Simona Halep a mărturisit că a fost șocată de mesajul postat de Patrick Mouratoglou, antrenorul ei, după eșecul de la Roland Garros. Acesta și-a asumat rezultatele mai slabe ale româncei, punându-și „cenușă în cap” pentru ieșirea prematură a acesteia din turneul de Grand Slam.

Simona Halep a recunoscut că nu s-a așteptat la acel mesaj, dar a precizat că Mouratoglou nu o anunță înainte de a face postări pe conturile proprii de pe rețelele sociale.

„Ei bine, nu, nu aș spune că nu a fost suficient de bun pentru mine, așa cum a scris în postare. Am fost doar panicată în timpul meciului. Nu am suportat prea bine presiunea. Nu știam că va posta. Nu mă anunță ce postează.

Dar da, am fost surprinsă, șocată că a făcut acea postare și a luat totul asupra lui. Dar nu era vina lui. Eu am fost vinovată pentru că nu am fost în stare să mă descurc mai bine și chiar să mă calmez atunci când am intrat în panică. A fost ceva nou și pentru mine și nu am fost suficient de bună.

Dar acum suntem mult mai buni decât în acea zi. Probabil că amândoi învățăm unele lucruri unul despre celălalt. Acum ne vom descurca mai bine cu astfel de situații”, a spus Simona Halep, în conferința de presă.