Simona Halep își investește averea enormă câștigată în tenis. Ce decizie a luat acum

Simona Halep s-a hotărât să investească o parte din banii câștigați în turnee într-o proprietate aflată pe malul lacului Snagov. Potrivit Telekom Sport, jucătoarea româncă de tenis își ridică acolo o casă impresionantă, cu acces direct la lac, chiar în apropierea Complexului de Pregătire de la Izvorani.

Această construcție are toate șansele să fie terminată până la sfârșitul acestui an. De asemenea, Simona Halep ar fi comandat și ridicarea unui hangar destul de mare, semn că sportiva se gândește să-și cumpere o barcă de dimensiuni mportante.

De menționat este că Simona Halep a strâns o avere impresionantă din sportul în care, la un moment dar, ocupa primul loc în lume. Potrivit WTA, Simona Halep a strâns până acum doar din premii 37,045,910 de dolari, o sumă care o situează pe locul 4 în clasamentul câştigurilor obţinute din turneele de tenis. Ea este devansată doar de Serena, Venus Williams şi de Maria Sharapova. În plus, Simona Halep mai deține și un hotel în Poiana Brașov și vrea să mai construiască unul și în Constanța.

Recent, Simona Halep, în vârstă de 29 de ani și locul 2 WTA, și-a permis câteva zile libere înainte de a pleca în Australia. Astfel că aceasta a făcut o scurtă excursie la munte, în localitatea Valea Doftanei, acolo unde a fost primită cu mare fast. Ea a fost însoțită de iubitul ei, Toni Iuruc, și a fost surprinsă de către autoritățile locale, care au întâmpinat-o cu flori și produse tradiționale, inclusiv pâine și sare.

„A iesit la aer dupa Sarbatori, a fost o vizita neasteptata, dar n-a fost prima oara cand vine in Valea Doftanei, se pare ca-i place. Suntem incantati, nu des te intalnesti cu un asemenea campion. A intrat si in primarie, a scris si in cartea de onoare. Un sculptor din zona i-a facut un trofeu, o racheta de tenis din lemn de nuc”, a precizat primarul din Valea Doftanei pentru gsp.ro.