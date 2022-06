Simona Halep, în sferturi la Bad Homburg. Cu cine joacă și la ce oră începe partida

Simona Halep, în sferturi la Bad Homburg. Jucătoarea din Constanța a reușit o victorie clară în meciul din optimi, contra slovenei Tamara Zidansek (24 de ani, 58 WTA), scor 6-0. 6-3. Românca va primi 5.200 de euro pentru această performanță. Simona Halep joacă astăzi, în sferturile de finală, împotriva unei sportive cu care ceva în comun.

Simona Halep, în sferturi la Bad Homburg. Fostul lider mondial s-a impus categoric în partida din optimi în fața slovenei Tamara Zidansek (24 de ani, 58 WTA), scor 6-0, 6-3. Românca a controlat jocul, cu excepția unor momente din setul doi, arătând un joc mult mai solid decât cel din turul precedent.

„A fost mai bine decât ieri, mult mai bine, am jucat mai agresiv, sunt mulțumită cu ce am jucat, e bine că am avut încă o șansă să joc aici. Sunt bucuroasă că joc mai bine de la o zi la alta. Dacă am vreun secret? Păi, dacă e secret, nu pot să-l spun.

Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au venit în tribune, e plăcut să joci într-o asemenea atmosferă. Urmează un alt meci, cu Anisimova, am mai jucat de câteva ori împreună, acum e iarbă, un tenis diferit. Mă voi bucura de victorie acum, dar voi fi pregătită mâine, la ora jocului”, a spus Simona, la interviul acordat la finalul partidei, conform gsp.ro.