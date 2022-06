Simona Halep, în optimi la Bad Homburg. La ce oră joacă românca

Simona Halep, în optimi la Bad Homburg. Fostul lider mondial s-a chinuit teribil în partida din primul tur al turneului dotat cu premii totale de 271.750 de dolari. Românca a învins-o în trei seturi pe cehoaica Katerina Siniakova (26 de ani, locul 63 WTA), scor 4-6, 6-3, 6-4. Astăzi, Simona Halep va lupta pentru un loc în sferturile de finală contra slovenei Tamara Zidansek (58 WTA).

Simona Halep, în optimi la Bad Homburg. Românca de 30 de ani, locul 19 WTA, s-a calificat în turul secund al turneului WTA 250 din Germania, după ce a învins-o pe Katerina Siniakova (26 de ani, locul 63 WTA), scor 4-6, 6-3, 6-4. A fost un meci dificil, în care fostul lider mondial a revenit fantastic după ce a fost condusă cu 4-6, 0-3.

Halep a declarat că secretul victoriei sale a constat în faptul că nu s-a dat bătută, luptând până la final.

„A fost un meci foarte dificil, a jucat foarte bine și mi-a fost greu la început. Dar am luptat până la final, sunt fericită că am câștigat, orice meci e important.

Pur și simplu nu m-am dat bătută, am crezut că pot câștiga, am luptat la fiecare minge și așa am reușit să câștig meciul”, a spus Halep, la finalul partide, citată de digisport.ro.