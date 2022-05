Câți bani a câștigat Simona Halep la Roland Garros. Borna depășită de româncă

Câți bani a câștigat Simona Halep la Roland Garros. Fostul lider mondial a părăsit prematur competiția pe care a câștigat-o în 2018. Este pentru prima oară din 2015 când românca e eliminată încă din turul 2 al turneului de Grand Slam. Simona Halep a dezvăluit că a suferit un atac de panică în timpul partidei piedută cu Qinwen Zheng, singura ei satisfacție fiind suma câștigată pentru cele două meciuri disputate.

Câți bani a câștigat Simona Halep la Roland Garros. Aflată într-o situație inedită, victimă a unui atac de panică, fostul lider mondial s-a înclinat în meciul din turul 2 contra chinezoaicei Qinwen Zheng (74 WTA), scor 6-2, 2-6, 1-6.

Simona Halep a mărturisit că nu se aștepta să pățească așa ceva și n-a știut cum să gestioneze situația. Ea a dezvăluit că s-a simțit rău chiar și după meci.

„Nu m-am așteptat la asta, dar am avut un atac de panică. Nu am știut cum să reacționez, pentru că nu le am prea des. De fapt, acesta a fost primul. Nu știu de ce mi s-a întâmplat, pentru că eram la conducere, jucam bine; dar s-a întâmplat și m-am pierdut. Nu m-am putut concentra. Și după meci mi-a fost destul de rău, dar acum sunt bine. M-am recuperat. Și o să învăț din episodul ăsta. Nu e nimic periculos, în opinia mea, dar mi s-a întâmplat. Mă simt bine că acum pot zâmbi, s spus Halep la conferința de presă, conform treizecizero.ro .

Simona Halep a transmis și un mesaj pentru fani pe contul de Instagram. Românca a explicat că, după turneul de la Doha, din februarie, și-a anunțat apropiații că nu mai poate continua să joace tenis. Ea a trecut peste acel moment cu ajutorul lui Patrick Mouratoglou, alături de care și-a regăsit dragostea pentru sportul ce a făcut-o faimoasă.

„În general, nu sunt o persoană dramatică și sper să nu par astfel scriind aceste cuvinte acum.

Ultimele 18 luni au fost foarte dure, emoțional și fizic.

După ce am pierdut la Doha, mesajul meu către oamenii foarte apropiați a fost că nu mai pot, că am terminat cu tenisul. Dar cumva am început să simt din nou dragostea pentru tenis și am decis să muncesc din greu și să fac schimbări semnificative.

Sunt foarte mândră de mine pentru tot ce am făcut în ultima vreme. Am făcut asta doar cu ajutorul lui Patrick și vreau să-i mulțumesc că a fost alături de mine”, a scris Halep, printre altele, în mesajul său.