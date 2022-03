Simona Halep i-a uluit pe americani, la Indian Wells. Fostul lider mondial s-a calificat în optimile turneului din California după o victorie clară, scor 6-3, 6-4, contra americancei Coco Gauff. Aceasta este considerată marea speranță a tenisului de peste Ocean și a împlinit 18 ani chiar în ziua partidei cu românca. Simona Halep i-a făcut, însă, un cadou nedorit și a depășit-o în stil de mare campioană.

Simona Halep i-a uluit pe americani, la Indian Wells. Fostul lider mondial s-a impus, duminică noapte, în partida din turul 3 al competiției dotată cu premii totale de 8.369.455 de dolari. Românca a câștigat cu 6-3, 6-4 în fața adolescentei americane, Coco Gauff (17 WTA).

Simona Halep s-a declarat mulțumită de jocul său, dar în special de faptul că a reușit să rămână calmă pe teren.

„Nu e ușor să intri în ritm când bate vântul. Pe o parte a terenului trebuie să joci un stil de tenis, în cealaltă parte un stil diferit. E dificil să te adaptezi, dar știam că pot juca bine pe vânt, pentru că atunci când eram copil jucam bine împotriva jucătoarelor care lovesc puternic.

Așa a fost și astăzi. Întotdeauna e important să te adaptezi și să încerci să joci. Nu contează cum joci, important e să câștigi. Cel mai fericită sunt pentru că am fost calmă pe teren, nu am vorbit mult – e ceva la care lucrez – dar și pentru că am avut plăcerea să joc aici”, a declarat Simona Halep după meciul cu Gauff.