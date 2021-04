Simona Halep i-a făcut probleme grave unei foste adversare. Ce s-a întâmplat la Australian Open 2021

Simona Halep declanșează evenimente fără să știe. Una dintre adversarele sale de la Australian Open 2021 a fost ”băgată în ședință” de antrenorul ei după ce a pierdut meciul contra româncei.

Optimile de finală ale primului turneu de Grand Slam din acest an au adus-o pe româncă în fața uneia dintre noile sale rivale, poloneza Iga Swiatek (16 WTA). Aceasta o eliminase pe româncă la Roland Garros, în anul 2020, încă din optimi, cu un scor clar de 6-1, 6-2. Atunci, Swiatek câștigase chiar și marele turneu parizian.

La Melbourne, poloneza de 19 ani a avut meciul cu Halep la îndemână, până când Simona s-a impus cu 3-6, 6-1, 6-4, iar înfrângerea a fost resimțită în plin de Swiatek.

„A fost o înfrângere dureroasă și cu siguranță o lecție pentru mine. Am dat tot ce am avut mai bun. Mulțumesc pentru susținere. Și nu în cele din urmă… Felicitări și respect, Simona Halep, pentru cea de-a 100 victorie la un Grand Slam. A fost o plăcere să împart terenul cu tine”, a scris Iga Swiatek, pe Twitter, după meci.

Ce nu s-a știut a fost faptul că Piotr Sierzputowski, antrenorul Igăi Swiatek, a băgat-o în ședință pe jucătoarea sa, imediat după înfrângere. El a făcut această dezvăluire la o conferință de presă desfășurată la Miami, cu ocazia Miami Open. Antrenorul a mai spus că Swiatek încă nu este încrezătoare în forțele sale, iar lipsa de experiență este vizibilă.

„Totul pleacă de la experiență deoarece Iga are toate armele necesare pentru a juca la acest nivel! Chiar și acel meci cu Halep putea fi câștigat. După meci am făcut o analiză constructivă. Am stat împreună și ne-am spus: >. Trebuia să joace foarte, foarte bine ca să câștige cum își dorea, dar a pus multă presiune pe ea”, a declarat antrenorul polonezei.

„M-a bucurat felul în care a luptat în setul decisiv, iar apoi ne-am antrenat bine și am schimbat unele lucruri. Începe să înțeleagă armele pe care le are, dar nu este sută la sută încrezătoare când joacă meciuri. Așa că are nevoie de mai multă experiență”, a completat Sierzputowski, notează Playsport.