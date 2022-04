Simona Halep, fotomodel pentru o zi. Fostul lider mondial s-a pregătit la Academia Mouratoglou după cele două turnee jucate în SUA. Românca a făcut tot acolo și recuperarea după accidentarea suferită înaintea competiției de la Miami. Halep și noul său antrenor, Patrick Mouratoglou vor afla primele roade ale colaborării lor în turneul de la Madrid, ce începe pe 28 aprilie. Până atunci, Simona Halep a lăsat pentru câteva ore rachete de tenis, fiind vedeta unui pictorial realizat în Franța.

Halep a tras din greu în ultima perioadă pentru a fi aptă să ia startul în turneul de la Madrid, ce începe în 28 aprilie și pe care l-a câștigat de două ori, în 2016 și 2017. Ea nu a revenit în țară nici măcar pentru Paște, dar a beneficiat de vizita fratelui său, Nicolae, alături de soția acestuia, Luminița și nepoțica Tania. Practic, toată familia Halep s-a adunat pe Coasta de Azur, Toni Iuruc și mama campioanei fiind deja acolo de la începutul pregătirii.

Simona Halep a lăsat racheta de tenis pentru câteva ore. Ea a fost vedeta unui pictorial realizat chiar în cadrul complexului ce adăpostește Academia Mouratoglou din Bion, o localitatea situată între Cannes și Nice. Actualul număr 21 WTA a pozat în diferite ținute și atitudini, dând dovadă de un real talent de manechin.

Pictorialul încă nu a fost distribuit către publicul larg, dar Simona a ţinut să arate lumii câteva cadre de la sesiunea de fotografie. „Munca la birou a fost puţin diferită astăzi”, a transmis fanilor jucătoarea din Constanța în clipul postat pe rețelele sociale.

Halep a fost lăudată de Patrick Mouratoglou. Antrenorul de 51 de ani a spus, după două săptămâni de colaborare, că românca devine mai puternică pe zi ce trece. El a subliniat și că decizia de a o pregăti pe Halep a fost una de suflet, el bazându-se pe instinctele sale.

„A fost, realmente, o alegere de suflet. Mereu am făcut așa, mi-am urmat întotdeauna instinctele. Simona este o jucătoare excepțională care a făcut deja lucruri fantastice în cariera sa. Avem o relație bazată pe încredere peste care putem construi ceva. Ea încă are capacitatea de a face lucrurile mult mai bine decât le face la ora actuală. Are 30 de ani, aceeași vârstă pe care o avea și Serena când am început să lucrez cu era”, a declarat Mouratoglou, la France TV Info.