Ce asemănare e între Simona Halep și Serena Williams. Jucătoarea din Constanța se pregătește de două săptămâni cu antrenorul francez care a lucrat vreme de un deceniu și cu marea tenismenă americană. Românca vrea să revină mai puternică în competițiile oficiale, după accidentarea suferită înaintea turneului de Miami. Simona Halep și Serena Williams au început să lucreze cu același tehnician, la distanță de 10 ani, dar Mouratoglou a dezvăluit un alt aspect comun pe care cele două mari jucătoare îl au.

Ce asemănare e între Simona Halep și Serena Williams. Patrick Mouratoglou a anunțat, pe 7 aprilie, că devine antrenorul româncei. El a precizat că, mai întâi, a avut o discuție pe această temă cu jucătoarea americană pe care a pregătit-o vreme de un deceniu și a avut OK-ul acesteia pentru a face respectivul pas.

Am tot respectul pentru ea, dar nu se punea problema la momentul respectiv. Câteva săptămâni mai târziu, am avut o conversaţie cu Serena şi uşa s-a deschis pentru mine, cel puţin pe termen scurt, să lucrez cu altcineva“, a explicat Mouratoglou pe Twitter cum a devenit antrenorul Simonei Halep.

„Sunt de acum antrenorul full-time al Simonei Halep. În ultimele opt luni, am realizat cât de mult mi-a lipsit să antrenez. E pasiunea vieţii mele şi încă simt că am multe de oferit. Simona a venit la Academia mea, înainte de Indian Wells pentru a se pregăti. Atunci, la sfârşitul săptămânii, ea m-a întrebat dacă o pot antrena.

Simona Halep l-a convins pe tehnicianul de 51 de ani de dorința sa de a-și îmbunătăți jocul. Mouratoglou a declarat că a fost „o alegere de suflet”. El a dezvăluit și aspectul care le aseamănă pe Simona Halep (30 de ani) și pe Serena Williams (40 de ani), fosta sa elevă: amândouă aveau 30 de ani atunci când au început colaborarea cu el.

„A fost, realmente, o alegere de suflet. Mereu am făcut așa, mi-am urmat întotdeauna instinctele. Simona este o jucătoare excepțională care a făcut deja lcururi fantastice în cariera sa. Avem o relație bazată pe încredere peste care putem construi ceva. Ea încă are capacitatea de a face lucrurile mult mai bine decât le face la ora actuală. Are 30 de ani, aceeași vârstă pe care o avea și Serena când am început să lucrez cu era”, a declarat Mouratoglou, la France TV Info.