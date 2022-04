Simona Halep, analizată de Patrick Mouratoglou. Fostul lider mondial și antrenorul francez și-au început colaborarea pe 7 aprilie. A fost un anunț care a luat prin surprindere lumea tenisului, fiind știut că tehnicianul de 51 de ani o pregătea de un deceniu pe Serena Williams, una dintre rivalele româncei. Dar Simona Halep l-a convins pe Mouratoglou că își dorește mult să evolueze, așa că cei jucătoarea din Constanța se antrenează de două săptămâni sub „bagheta” acestuia, la Academia Mouratoglou, din Franța.

Simona Halep, analizată de Patrick Mouratoglou. Jucătoarea din Constanța se pregătește să revină în competițiile oficiale după accidentarea suferită înaintea turneului din Miami. Românca trage tare la fiecare antrenament desfășurat la Academia Mouratoglou.

Simona Halep și Patrick Mouratoglou și-au început colaborarea pe 7 aprilie, după ce românca se pregătise în complexul sportiv al acestuia și înainte de competițiile din SUA.

„I-am propus lui Patrick să lucrăm împreună, pentru că îmi doresc cu adevărat să revin în top. Am simțit că el este cea mai potrivită persoană să mă ajute să realizez asta. Am fost norocoasă că a fost disponibil. Vreau să revin în top și, firește, visez să câștig un alt titlu de Grand Slam, pentru asta lucrez zi de zi”, a declarat Simona Halep pentru Tennis Majors.

Concluzia antrenorului francez după două săptămâni de colaborare

Simona Halep l-a impresionat pe tehnicianul francez, care a declarat că a acceptat s-o antreneze bazându-se pe instinct. În plus, românca are 30 de ani, aceeași vârstă la care Serena Williams și-a început colaborarea cu Mouratoglou.

„A fost, realmente, o alegere de suflet. Mereu am făcut așa, mi-am urmat întotdeauna instinctele. Simona este o jucătoare excepțională care a făcut deja lucruri fantastice în cariera sa. Avem o relație bazată pe încredere peste care putem construi ceva. Ea încă are capacitatea de a face lucrurile mult mai bine decât le face la ora actuală. Are 30 de ani, aceeași vârstă pe care o avea și Serena când am început să lucrez cu era”, a declarat Mouratoglou, pentru France TV Info.

Halep e implicată total în pregătirea pe care o face sub comanda francezului. De altfel, ea s-a antrenat chiar și duminică, în ziua în care credincioșii catolici au sărbătorit Paștele. Actualul număr 20 mondial a făcut deja progrese, în opinia lui Mouratoglou. „Devine mai puternică de la o zi la alta”, a scris Mouratoglou pe contul său de Instagram, concluzie alăturată unei filmări de la pregătirea româncei.

Patrick Mouratoglou este considerat unul dintre cei mai buni antrenori de tenis din istorie, iar palmaresul său, în special cel alături de Serena Williams, este de-a dreptul impresionant. 10 dintre cele 23 de titluri de Grand Slam ale amricancei au fost cucerite în timpul colaborării cu francezul.

Marcos Baghdatis, Anastasia Pavlyuchenkova, Aravane Rezai, Yanina Wickmayer, Laura Robson, Jeremy Chardy, Grigor Dimitrov, Stefanos Tsitsipas si Coco Gauff sunt alți tenismeni care au colaborat cu Patrick Mouratoglou. Primul turneu la care cei doi vor merge împreună este cel de la Madrid, programat între 28 aprilie și 7 mai.