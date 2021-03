Simona Halep, elogiată de cel mai cunoscut jurnalist american. Ce crede despre româncă

Simona Halep este apreciată de jurnaliștii străini. Sportiva a fost lăudată de Ben Rothenberg, unul dintre cei mai apreciați jurnaliști de tenis din lume.

El a declarat că Simona Halep va mai câștiga cel puțin o dată Roland Garros.

„Nu știu câte Grand Slam-uri va mai câștiga, dar aș fi șocat dacă în următorii ani nu va triumfa din nou la Roland Garros! De asemenea, cred că are o șansă reală să își treacă în palmares toate cele patru trofee de Grand Slam”, a spus jurnalistul de la The New York Times, potrivit ProSport.