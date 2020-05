Simona Halep e regină nu doar în tenis. Cum și-a înnebunit fanii pe internet

Simona Halep nu este în topul mondial doar datorită tenisului. Campioana noastră ocupă o binemeritată poziție pe podium într-un clasament inedit.

Cum și-a înnebunit Simona Halep fanii pe internet

Marii sportivi ai planetei au fani pe tot globul. Iar de când internetul este accesibil oriunde pe glob, comunicarea cu fanii este mult mai facilă. Rețelele de socializare sunt la îndemâna oricui, iar vedetele își atrag urmăritori și în acest mod. Instagram este o rețea tot mai des folosită de internauți, iar interacțiunile în acest mod au luat amploare în ultimii ani. Nu există sportiv să nu aibă măcar un asemenea cont în mediul virtual, indiferent de rețeaua de socializare. Din acest punct de vedere, Simona Halep stă foarte bine. Câștigătoarea turneelor de Grand Slam de la Roland Garros (2018) și Wimbledon (2019) se bate exact ca pe terenurile de tenis pentru marele trofeu.

Într-un clasament al celor mai urmărite jucătoare de tenis pe Instagram, Simona Halep ocupă locul al treilea, cu 1,5 milioane de urmăritori. Postările sale de-a lungul anilor i-au adus un număr considerabil de aprecieri în mediul virtual, luând avânt mai ales în ultimele săptămâni, când sportiva noastră, la fel ca mulți alții, a stat în izolare.

Conduce detașat în acest top inedit americanca Serena Williams, cu 12,3 milioane de urmăritori, în timp ce locul secund este ocupat de Eugenie Bouchard, cu 2,1 milioane de urmăritori pe Instagram. Campioana noastră este și din acest punct de vedere o forță, constănțeanca depășind la acest capitol alte jucătoare consacrate, precum Venus Williams, Naomi Osaka, Garbine Muguruza, Angelique Kerber sau Elina Svitolina. În Top 10 al celor mai urmărite jucătoare pe Instagram a intrat și canadianca de origine romînă, Bianca Andreescu, locul 7, cu 679.000 de urmăritori.

Câștiguri mari din tenis în 2020, chiar dacă a jucat puțin

Am analizat și parcursul sportiv al Simonei Halep în anul 2020. La o analiză atentă a traseului Simonei Halep în 2020, se poate constata că lucrurile stau întocmai. A jucat primul meci abia la 14 ianuarie, la Adelaide, după care a fost învinsă în a doua apariţie pe teren, de Sabalenka. Au urmat turneele de la Australian Open şi Dubai, unde Halep a strălucit cu adevărat. La Melbourne, s-a oprit în semifinale, iar în Emirate a câştigat trofeul cu numărul 20 din carieră, după ce a învins-o în finală pe Elena Rybakina.

Atunci, pe 22 februarie, am consemnat și ultimul meci jucat de Simona Halep în acest an. Campioana a înregistrat zece victorii din 12 partide jucate la simplu în 2020. Înfrângerile au fost cu Sabalenka la Adelaide şi cu Muguruza la Australian Open. Înainte de Dubai Tennis Championships 2020, unde Simona Halep a triumfat, într-un clasament al banilor câștigați în acest sezon constănțeanca figura cu un total de 924.637 de dolari. Dacă luăm în calcul și faptul că triumful de la Dubai i-a adus un cec în valoare de 696.830 de dolari, ajungem la un total de 1.441.603 de dolari câștigați de Simona Halep în 2020. Adică undeva puțin peste 120.000 de dolari pentru fiecare meci la simplu disputat în acest an.