Simona Halep este stresată! Teama de care nu a reușit să scape nici acum

Simona Halep este un nume greu din tenisul mondial. Are 20 de turnee câștigate și milioane de dolari în conturi, obținute cu trudă în marile competiții. Campioana are însă și o teamă de care nu a reușit să scape.

Simona Halep încearcă să-și învingă teama

Simona Halep este obișnuită cu tensiunea meciurilor din circuitul profesionist, a avut de-a lungul timpului multe confruntări pe muchie de cuțit, care au ținut publicul în „stare de alertă”. Campioana noastră și-a trecut în palmares trofee importante, iar cele mai mari realizări pe lângă prezența pe prima poziție a clasamentului WTA au fost cele două turnee de Grand Slam câștigate la Roland Garros (2018) și Wimbledon (2019). Trofeele cucerite au în spate ani de muncă grea, de care nu toți sunt capabili. A fost capabilă Simona Halep, care nu a dezarmat nici chiar atunci când i-a fost cel mai greu. Are însă o teamă de care nu a scăpat și recunoaște deschis acest lucru.

În cadrul podcastului „Tennis Legends” de la Eurosport, Simona Halep a vorbit despre sportiva care i-a marcat cariera și pe care a încercat să o copieze, impresionată de mișcările ei, dar mai ales de lovitura de rever. „Suntem de aceeaşi înălţime şi mi-am zis «Am şansa să reuşesc!» Şi lovitura de rever – chiar dacă nu am rever cu o mână -, iubesc backhand-ul tău, Justine (n.r. – Justine Henin, fostă număr 1 WTA). De asemenea, am copiat şi mişcarea ei, deoarece a avut mereu picioare puternice şi a jucat foarte aproape de linia de fund. Am încercat să copiez asta, dar nu mi-a ieşit perfect, pentru că de multe ori eram mult mai în spatele liniei, dar aveam asta în cap şi ştiam că este cel mai bun lucru de făcut când nu eşti foarte înalt”, a spus constănțeanca.

După ce starul belgian a fost de acord că Simona ar putea avansa mai mult în teren, campioana noastră a continuat: „Și la fileu, nu? Toată lumea îmi spune! Devin stresată când mă apropii de fileu!”

Ce câștiguri a realizat Simona Halep în 2020

Cu toate că nu a jucat decât în primele două luni ale anului, Simona Halep a strâns o sumă considerabilă din tenis în 2020. 22 februarie este data la care a disputat ultimul meci oficial din acest an. Atunci a învins-o pe Elena Rybakina în finala turneului de la Dubai și și-a trecut în palmares al 20-lea trofeu cucerit în circuitul profesionist de tenis. A renunțat să participe apoi la Doha, după care rând pe rând turneele au fost anulate din cauza pandemiei de coronavirus. Însă acest lucru nu a afectat-o prea tare din punct de vedere financiar. La o trecere în revistă a meciurilor disputate, coroborate cu câștigurile realizate, campioana stă chiar bine.

A jucat primul meci abia la 14 ianuarie, la Adelaide, după care a fost învinsă în a doua apariţie pe teren, de Sabalenka. Au urmat turneele de la Australian Open şi Dubai, unde Halep a strălucit cu adevărat. La Melbourne, s-a oprit în semifinale, iar în Emirate a câştigat trofeul cu numărul 20 din carieră, după ce a învins-o în finală pe Elena Rybakina.

Campioana noastră a înregistrat zece victorii din 12 partide jucate la simplu în 2020. Înfrângerile au fost cu Sabalenka la Adelaide şi cu Muguruza la Australian Open. Înainte de Dubai Tennis Championships 2020, unde Simona Halep a triumfat, într-un clasament al banilor câștigați în acest sezon constănțeanca figura cu un total de 924.637 de dolari. Dacă luăm în calcul și faptul că triumful de la Dubai i-a adus un cec în valoare de 696.830 de dolari, ajungem la un total de 1.441.603 de dolari câștigați de Simona Halep în 2020. Adică undeva puțin peste 120.000 de dolari pentru fiecare meci la simplu disputat în acest an.