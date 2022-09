Simona Halep, dezvăluiri din „bătălia” teribilă cu anxietatea. „Am simțit că trebuie să mă opresc”. Ce rol a avut antrenorul Patrick Mouratoglou

Simona Halep nu va mai juca tenis în ultimele trei luni și jumătate ale acestui an, deși ar fi avut șanse să ajungă la Turneul Campionelor. Anunțul l-a făcut chiar fostul lider mondial. Sportiva din Constanța a făcut „bilanțul” acestui an. A vorbit din nou despre momentul în care a vrut să se retragă, despre enxietate și „atacuri de panică”, dar și cât de important este antrenorul Patrick Mouratoglou.

Simona Halep nu trece deloc printr-o perioadă grozavă. Divorțul de Toni Iuruc și eliminarea de la US Open, încă din primul tur, au ridicat câteva baricade serioase în cariera ei. Iar după operația de acum câteva zile a decis să nu mai joace la niciun turneu în acest an.

Sezonul 2022 este încheiat pentru mine. 2022, ai fost un an interesant, plin de evenimente. Ne vedem pe teren, 2023. Încă simt că mai am multe de dat pe terenul de tenis și mai am obiective de îndeplinit”, a scris Simona Halep, pe Instagram.

„Nu știu cât de lungă va fi perioada de recuperare, în acest moment nu mă gândesc la nimic altceva în afară de recuperare. Ceea ce este cert este că nu voi mai putea juca în acest an la niciun turneu.

Mesajul ei a fost destul de lung. Sportiva din România a făcut un bilanț al acestui an și a vorbit destul de mult despre problemele ei, mai ales cele din trecut. Nu fizice, cât de ordin mental. A amintit de anxietate, dar și de atacul de panică, în urma căruia totul s-a năruit în turul doi de la Ronald Garros. L-a lăudat din nou pe antrenorul Patrick Mouratoglou. A spus că francezul a ajutat-o foarte mult.

„După cum știți, în februarie am fost foarte aproape să mă retrag din tenis pentru că simțeam că nu mai am forța necesară să revin în Top 10. M-am confruntat cu anxietatea și am simțit că trebuie să mă opresc.

Am fost norocoasă, ulterior, să descopăr Academia lui Patrick, unde mi-am recâștigat pasiunea pentru tenis. Datorită lui Patrick, am început, ușor, să cred că încă pot juca un tenis bun. A existat din partea mea deschidere către tot ce mi-a spus să fac, cum să fac și cât de mult să fac. Am făcut totul.

Obiectivul meu era clar: îmi ofer un an la dispoziție să revin în top 10. Când decid ceva, mereu sunt implicată total, iar Patrick a avut toată încrederea mea, așa că am vrut ca doar oamenii lui să se ocupe de mine. De aceea am făcut atâtea schimbări în echipă, pentru că am simțit că e lucrul corect: să fiu implicată complet în acest proiect.

A fost o perioadă foarte grea, pentru că mereu am pus presiune pe mine, iar faptul că am lângă mine cel mai bun antrenor aduce și mai mare presiune.

Toate astea au culminat cu atacul de panică pe care l-am suferit la Paris. Am simțit că Rolan Garros este turneul în care trebuie să joc foarte bine, având în vedere munca pe care o depusesem. Însă nu am reușit să gestionez presiunea și am clacat”, a mai spus jucătoarea din România.