Simona Halep, despre o posibilă retragere de la Roland Garros: „Recunosc, sunt îngrijorată”

Simona Halep nu are prea mult timp să sărbătorească titlul de la Roma, al treilea consecutiv pentru ea în 2020. Jucătoarea de pe locul 2 mondial a plecat deja la Paris, pentru turneul de la Roland Garros. Doar că Simona recunoaște că este îngrijorată din cauza problemelor pe care pandemia de coronavirus le provoacă în Franța. Cea mai afectată țară, cu peste 10.000 de cazuri noi pe zi în mod constant. Ba chiar cu un record de 13.498 de cazuri noi în 19 septembrie.

Simona Halep, îngrijorată în fața jurnaliștilor de la Roma. Ce spune despre cazurile de coronavirus de la French Open

În tot acest context, reporterii de la Roma au întrebat-o pe Simona Halep dacă ia în calcul o decizie drastică. Așa cum s-a întâmplat pentru US Open, când a refuzat să facă deplasarea la New York. Românca a recunoscut că este îngrijorată, dar a transmis că are încredere că organizatorii vor putea asigura sănătatea jucătorilor. 5 jucători au fost deja excluși din competiție. Doi au fost testați pozitiv, iar alți trei au fost stabiliți ca fiind contacți.

„Am auzit chiar înainte de meciul cu Pliskova că au apărut două cazuri de coronavirus la Roland Garros. Și recunosc că sunt îngrijorată. Dar sunt convins că se vor lua măsuri astfel încât să jucăm în siguranță. Momentan nu pot să îmi dau seama, nu sunt acolo”, le transmitea Simona Halep reporterilor de la Roma, înainte de plecarea la Paris.

Mai multe jucătoare de top au decis să se retragă de la Paris, inclusiv liderul mondial și deținătoarea trofeului, Ashleigh Barty. La fel și Naomi Osaka, jucătoarea care a câștigat ultimul Grand Slam, cel de la US Open, dar și Bianca Andreescu. Simona Halep va fi cap de serie 1 la Paris, poziție stabilită după retragerea lui Barty. De asemenea, casele de pariuri o văd ca mare favorită, peste jucătoare ca Serena Williams, Karolina Pliskova și Elina Svitolina.