Panică la Roland Garros: 5 jucători au fost eliminați! Ce se va întâmpla cu Simona Halep

Turneul de Grand Slam de la Roland Garros zguduit de noi cazuri de COVID-19. Alți doi jucători din rundele de calificare pentru Openul Franței au dat rezultate pozitive la coronavirus. Declarația a fost făcută de Federația Franceză de Tenis duminică. Alți trei au fost în contact strâns cu un antrenor care a ieșit pozitiv.

Federația Franceză de Tenis a anunțat într-o declarație că toți cei cinci jucători se vor izola pentru o perioadă de șapte zile. Niciunul dintre ei nu va participa la calificări începând de luni. Organizatorii nu au numit niciunul dintre jucători sau antrenorul în cauză.

Cotidianului sportiv L’Equipe l-a numit pe Petar Popovic, antrenor, și unul dintre jucători, Damir Dzumhur, clasat pe locul 114. Eliminat din calificările de la Roland Garros după testul antrenorului său, bosniacul Damir Dzumhur anunță că va depune o plângere împotriva organizatorilor turneului. Același lucru îl va face și împotriva Federației Franceze dacă noul test al antrenorului său, luni în Serbia, va ieși negativ.

”Când am ajuns la Paris, am făcut un test joi cu antrenorul meu, Petar Popovic. El a revenit negativ pentru amândoi. Apoi am mai făcut un test sâmbătă. Duminică dimineață, luam micul dejun când Pascal Maria, care este în contact cu toți jucătorii în legătură cu testele Covid-19, l-a întrebat pe Petar dacă pot discuta. Știam că ceva nu este în regulă, dar nu știam ce.”, le-a declarat jurnaliștilor Damir Dzumhur.