Simona Halep, despre cea mai mare dezamăgire trăită în România: „Mi s-a interzis asta! Au fost momente foarte grele”

Simona Halep, dublă campioană de Grand Slam și fost loc 1 în clasamentul WTA, este printre cei mai mari sportivi ai României. Dar în drumul ei spre glorie a avut și foarte multe momente care au afectat-o. Iar unul dintre ele a fost provocat chiar de Federația Română de tenis, în februarie 2011. La acea vreme, românca era recent intrată în top 100 și venea după primele victorii din carieră la nivel de Grand Slam. Le învinsese pe Kremer și Kleybanova, locul 24 mondial în acea perioadă, pentru a prinde un nesperat tur 3 la Melbourne.

Simona Halep a primit interdicție din partea Federației Române de Tenis pentru a se antrena la Centrul Național

Simona Halep spune că a suferit o accidentare în Australia, astfel că a fost nevoită să se retragă din echipa de FedCup. Decizie care nu a fost deloc pe placul conducerii FRT, care i-a interzis Simonei la Centrul Național de Tenis. O măsură despre care jucătoarea de pe locul 2 WTA spune că a afectat-o la vremea respectivă.

„Despre Federatie… am avut și momente mai puțin bune. Menționez pentru prima dată în viața mea. În 2011, când am jucat în turul III pentru prima dată la un Grand Slam, la Australian Open, trebuia să vin în februarie acasă și să joc la Fed Cup. Și am făcut ruptură la abdomen. Am anunțat înainte că nu voi putea participa pentru că am o ruptură.

Am zis că voi trage tare și o să joc cât pot la Australian Open și după aceea voi lua o pauză. Și mi s-a comunicat că nu mai am voie să mă antrenez la Centrul Național de Tenis. Au fost momente foarte grele pe care eu le-am ținut în mine. Nu am vorbit despre asta, dar a venit momentul să o spun. Acum zâmbesc, nu mă mai afectează. Dar m-a afectat când s-a întâmplat. Eu de la Federație nu am cerut niciodată nimic și nu am așteptat!”, a spus Simona Halep într-un dialog cu Andi Moisescu, la emisiunea Apropo.

Simona Halep a terminat sezonul pe locul 2 WTA și s-a recuperat recent după infectarea cu noul coronavirus. Va încerca să fie în cea mai bună formă pentru prima provocare a sezonului 2021, turneul de la Australian Open.